Бородюк: «„Локомотив“ старался, показывал бойцовские качества»

Бывший тренер сборной России прокомментировал игру «Локомотива» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2).

«Локомотив» старался, показывал бойцовские качества, мотивацию, но мастерство игроков «Баварии» выше по классу, хотя надо отдать должное московскому клубу.

Что касается Иосифова, то все зависит от него. Нужно больше трудолюбия, работы на тренировках. Парень молодец, в отдельных эпизодах здорово себя проявил. Если будет так же стабильно играть и в нашем чемпионате, то все получится и сложится. Но с талантом и без трудолюбия ничего не добьешься.