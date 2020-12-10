ГлавнаяНовости

Бородюк: «„Локомотив“ старался, показывал бойцовские качества»

сегодня, 13:56

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал игру «Локомотива» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:2).

«Локомотив» старался, показывал бойцовские качества, мотивацию, но мастерство игроков «Баварии» выше по классу, хотя надо отдать должное московскому клубу.

Что касается Иосифова, то все зависит от него. Нужно больше трудолюбия, работы на тренировках. Парень молодец, в отдельных эпизодах здорово себя проявил. Если будет так же стабильно играть и в нашем чемпионате, то все получится и сложится. Но с талантом и без трудолюбия ничего не добьешься.

Все новости
Титов — о ЦСКА: «Надо было умудриться лишить себя шансов на в плей-офф ЛЕ»
Сегодня, 14:50 Комментарии11
Семак: «В полном составе с „Динамо“, я думаю, мы не сыграем»
Сегодня, 14:31 Комментарии14
Игбун: «Важно сконцентрироваться и дать бой „Зениту“»
Сегодня, 14:25 Комментарии5
Шварц: «Мы должны храбро провести матч с „Зенитом“»
Сегодня, 13:40 Комментарии12
Евсеев: «„Локомотиву“ надо прибавлять»
Сегодня, 13:17 Комментарии3
Мещеряков: «В этом году выступили успешнее в ЛЧ, чем в предыдущие сезоны»
Сегодня, 12:11 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:01
Старались,но не судьба!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 14:48
боксеры ли ? )
shlomo
shlomo
сегодня в 14:17
Показывать это одно...посмотрим, какой будет итог
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100