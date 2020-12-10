Мещеряков: «В этом году выступили успешнее в ЛЧ, чем в предыдущие сезоны»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги выступления железнодорожников в Лиге чемпионов.
В этом году у нас три ничьих, причем две из них — с командой топ-уровня, которой мы раньше постоянно крупно проигрывали. На мой взгляд, в этом году, именно по игре, мы выступили успешнее, чем в предыдущие сезоны, когда были одна победа и пять поражений. С другой стороны, мы все также не добились того результата, на который рассчитывали. При этом я соглашусь с главным тренером, что две последние игры нам не удались. Но если быть объективными, в этих матчах на результате сказались те проблемы с составом, которые просчитать заранее невозможно.
Вообще о таком сценарии выступления российских клубов в еврокубках мы предупреждали еще весной. Говорили, что опасно сильно уплотнять график ради доигровки прошлогоднего чемпионата. В итоге отсутствие полноценной паузы между чемпионатами России, отсутствие тренировочных сборов, по моему мнению, наложило свой существенный отпечаток на неудовлетворительное выступление всех российских клубов в еврокубках. И как следствие — мы видим недобор очков в рейтинге УЕФА. Все это негативно скажется на всем отечественном футболе в ближайшие годы.
НО НА РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ НАШИ НАСТРОИТЬСЯ НЕ МОГУТ. Все, даже сборная.
Что касается усталости, с этим согласен полностью. Наши не привыкли работать в таком темпе, без отдыха и предсезонки. Этот евросезон с треском провален, а аукаться он нам будет лет 5 минимум. И то при условии хорошего выступления в следующие годы.
А на это надежд немного, тем более с вводом третьесортной Лиги, в которой нам и барахтаться...
НО НА РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ НАШИ НАСТРОИТЬСЯ НЕ МОГУТ. Все, даже сборная.
Что касается усталости, с этим согласен полностью. Наши не привыкли работать в таком темпе, без отдыха и предсезонки. Этот евросезон с треском провален, а аукаться он нам будет лет 5 минимум. И то при условии хорошего выступления в следующие годы.
А на это надежд немного, тем более с вводом третьесортной Лиги, в которой нам и барахтаться...