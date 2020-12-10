Мещеряков: «В этом году выступили успешнее в ЛЧ, чем в предыдущие сезоны»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги выступления железнодорожников в Лиге чемпионов.

В этом году у нас три ничьих, причем две из них — с командой топ-уровня, которой мы раньше постоянно крупно проигрывали. На мой взгляд, в этом году, именно по игре, мы выступили успешнее, чем в предыдущие сезоны, когда были одна победа и пять поражений. С другой стороны, мы все также не добились того результата, на который рассчитывали. При этом я соглашусь с главным тренером, что две последние игры нам не удались. Но если быть объективными, в этих матчах на результате сказались те проблемы с составом, которые просчитать заранее невозможно.