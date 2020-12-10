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Мещеряков: «В этом году выступили успешнее в ЛЧ, чем в предыдущие сезоны»

сегодня, 12:11

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подвел итоги выступления железнодорожников в Лиге чемпионов.

В этом году у нас три ничьих, причем две из них — с командой топ-уровня, которой мы раньше постоянно крупно проигрывали. На мой взгляд, в этом году, именно по игре, мы выступили успешнее, чем в предыдущие сезоны, когда были одна победа и пять поражений. С другой стороны, мы все также не добились того результата, на который рассчитывали. При этом я соглашусь с главным тренером, что две последние игры нам не удались. Но если быть объективными, в этих матчах на результате сказались те проблемы с составом, которые просчитать заранее невозможно.

Вообще о таком сценарии выступления российских клубов в еврокубках мы предупреждали еще весной. Говорили, что опасно сильно уплотнять график ради доигровки прошлогоднего чемпионата. В итоге отсутствие полноценной паузы между чемпионатами России, отсутствие тренировочных сборов, по моему мнению, наложило свой существенный отпечаток на неудовлетворительное выступление всех российских клубов в еврокубках. И как следствие — мы видим недобор очков в рейтинге УЕФА. Все это негативно скажется на всем отечественном футболе в ближайшие годы.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 15:37
диву даёшься, кто управляет футболом: рассуждает, подводит итоги, даёт советы - обыкновенный балабол...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 15:35
А бы что. "Которой мы раньше постоянно крупно". В прошлом сезоне два поражения по 2-0, это не крупные поражения. Выступили не лучше и не хуже. З сезона в ЛЧ, в каждом из них 3 набранных балла и последнее место в группе. Как говорится стабильность признак мастерства. Значит на большее мастерства не хватает. "И как следствие — мы видим недобор очков в рейтинге УЕФА." Чушь полнейшая. В прошлом сезоне набрали 4.666. и была полноценная пауза между чемпионатами и сборы и.т.д. В этом набрали 4.333 и еще есть минимум три матча. То есть выступили аналогично. А с учетом того, что в отличии от прошлого сезона одной команде удалось выйти в весеннюю стадию, то можно даже сказать, что лучше, но все равно оба сезона провалены. Поэтому все эти сказки про усталость и прочее это условно разговоры в пользу бедных. Никакой короткой паузой между чемпионатами не оправдать вылеты от "Маккаби" и "Локомотиви" из славного города Тбилиси, с чего и начался Европоход наших клубов в этом сезоне. Только слепой может не видеть, что футбол, в который играют наши клубы в РФПЛ выглядит чем-то доисторическим на фоне футбола в который играют в Европе. Нужно что-то кардинально менять в нашем клубном футболе, а не клеить отмазки и выискать объективные причины и оправдания. Как всегда полностью личное субъективное мнение без претензий на истину в последней инстанции.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 15:35
Вся Европа играет в плотных графиках и не жалуется,а наши недопрофессионалы,которые незаслуженно получают немыслимые деньги видите ли устали,привыкли к тепличным условиям,не профи,а поколение жирных домашних котов,плюс сколько денег по карманам распиливается,наш футбол разваливается на глазах,лучше не будет без глобальных перемен,нужно "резать мясо",а "прививки" здесь уже не помогут
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 15:17
Этот новый турнир будет иметь смысл,если только победитель будет попадать в лЧ на прямую,как это сделано в ЛЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Иначе его будут все сливать,кроме самых быдных клубов т.к если даже в ЛЕ ,клубы с большим бюджетом,фактически ничего не зарабатывают там,то в новом и подавно не будут!!!!!!!!!!!!!!И наши клубы не исключение,ну кроме всяких Уралов,Химок и тд!!!!!!!!!!!!!!!!!Спартак,Локо,ЦСКА,Краснодар,Зенит-этот кубок будут сливать и правильно будут делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну а в самом кубке будут играть команды типа Локо Тбилиси ,Апоели всякие , и др команды с бюджетами под 5 млн!!!!!!!!!!!!!!!!!
pomor45
pomor45 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 15:03
Если бы так, то похвалил бы руководство за реальный взгляд на вещи, а то, ведь, бредят полуфиналом ЛЧ.
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Лимит-то причём? В ЕК играют практически все леги, какие есть, но что-то не вижу, чтобы они как-то заметно тянули. Если отменить лимит, то в ЕК мало что изменится, а вот сборной у нас не будет никакой. Уповать на чудотворную силу конкуренции не стоит - нашим и на скамейке не дует. Так что сборную придётся набирать из скамеечников.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 14:49
ДОЖИЛИ!!! Я УМРУ ОТ СМЕХА!!!
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:47
Об этом Аршавин кратко и лаконично высказался ещё после ЕВРО-2012, но его освистали и продолжили ожидать. Дождались, но это ещё даже не середина.Впереди ещё провалы во вновь создаваемой ЛЕ2.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:41
Надо было ещё добавить, что мы гордимся этим выступлением в ЛЧ, 3-мя очками и 4-м местом! Семак же сказал, что, типа, все задачи руководства я выполняю и всё так и должно быть! О как! То есть, набрав своё одно позорное очко, это и была задача руководства!
pomor45
pomor45
сегодня в 14:38
МИраж растворяется. Привыкайте люди к реалиям.
pomor45
pomor45 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:35
Любители, которым платят, как профессионалам. Нужно бы просто всё привести в соответствие, но тогда не только у футболистов, а и у чиновников лиг и руководства клубов сильно похудеют личные кошельки. Так что всё будет продолжаться, пока гром не грянет.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 14:26, ред.
Краской можно малевать как попало по примеру некоторых современных "художников"...
карандаш требует точности и таланта...
alexamit
alexamit ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:16
А причём здесь лимит?Убрать лимит и нашему футболу вообще пипец придёт-вся мировая шваль рванёт к нам! И будут доигрывать за большые деньги зулусы и прочие разноцветные.Надо резко снизить зарлаты игрокам и платить только за победы.А за каждого инопланетянина брать с клубов бешеный налог.Может быть тогда очухаются в РФС,хотя не уверен.Им эта ситуация с нашим футболом очень выгодна.
Альфамен
Альфамен ответ Over 9000 (раскрыть)
сегодня в 14:12
А вы где увидели,что он как успех оценил выступление Локо???Он сказал успешнее,а это большая разница!!!Учитывая в какие группы последние пару лет попадает Локо,то могло все и 0 очков закончится и никто бы не удивился,а тут пусть и мало,но 3 все таки есть.
Over 9000
Over 9000 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:50
Зальцбург на порядок сильнее, странно ждать было ничьи от этого матча. скорее первая ничья - это случайность и отскок
Over 9000
Over 9000
сегодня в 13:48
3 очка и 4 место успех?? ну не знаю. а что должно быть провалом? 0 очков?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:58, ред.
Понимаю если бы сказал, что Локомотив выступил успешнее зенита в этом году ЛЧ
Так как зенит на выходе набрал позорное одно очко из 18-и в не самой выдающейся, мягко говоря, группе. По сравнению с группой Локомотива. А говорить что в этом году выступили успешнее в ЛЧ, чем в предыдущие сезоны, значит быть очень далеким от действительности.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 12:58
Так а кто оправдывается? Просто констатация фактов. Наши никогда не играли в подобном графике. Да и мастерства у них не прибавилось. Как были пешеходами, так и остались...
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
сегодня в 12:47
Ну ну!!! Что курите?
3 года последние и говорит лучше)))
viv
viv
сегодня в 12:40
Локомотив
ЛЧ 2018/19 - 4 место
ЛЧ 2019/20 - 4 место
ЛЧ 2020/21 - 4 место

Отмазки про успешнее выступили не состоятельны!!!
beefs
beefs ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 12:38
куда еще лучше, во всем виноват неудачный год...
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:33
Так может надо не оправдываться и не стелить соломку, а учиться играть в плотном графике. Ведь не физкультурники, а профи получающие громадные деньги, в основном из бюджета.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:29
Сплошные оправдания... Ппц какой то... Негативно сказывается на нашем футболе лимит и такие руководители(((
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:29
По очкам как и в прошлом году, по месту тоже. Если в плюс заносить две ничьи с испанцами, то в огромный минус пойдёт домашка с Зальцбургом. Когда даже ничья выводила Локо в ЛЕ.
НО НА РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ НАШИ НАСТРОИТЬСЯ НЕ МОГУТ. Все, даже сборная.
Что касается усталости, с этим согласен полностью. Наши не привыкли работать в таком темпе, без отдыха и предсезонки. Этот евросезон с треском провален, а аукаться он нам будет лет 5 минимум. И то при условии хорошего выступления в следующие годы.
А на это надежд немного, тем более с вводом третьесортной Лиги, в которой нам и барахтаться...
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 12:16
Блажен, кто верует
particular
particular
сегодня в 12:15
Удивительная способность наших руководителей рисовать всё яркими красками там, где достаточно пары штрихов простым карандашом 🤔
drug01
drug01
сегодня в 12:12
Надо играть ещё лучше
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:12, ред.
Мещеряков, что ты несёшь?
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