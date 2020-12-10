Шварц: «Мы должны храбро провести матч с „Зенитом“»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

В субботу мы ожидаем очень сложную игру. Столкнемся с хорошим соперником. Если мы будем давать много времени для принятия решений, игра будет крайне сложной. Мы должны организованно сыграть в обороне и храбро провести этот матч. Максимально храбро.

Рассчитываю ли я на Игбуна в игре с «Зенитом»? Как вы знаете, Слай на протяжении 6 недель не тренировался. Последние провел тренировки. С каждой тренировкой он больше готов к составу. В четверг проведем тактическую тренировку. В пятницу заключительная. Я думаю, что Игбун будет в составе на игру в субботу.