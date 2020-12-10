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Шварц: «Мы должны храбро провести матч с „Зенитом“»

сегодня, 13:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо12.12.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

В субботу мы ожидаем очень сложную игру. Столкнемся с хорошим соперником. Если мы будем давать много времени для принятия решений, игра будет крайне сложной. Мы должны организованно сыграть в обороне и храбро провести этот матч. Максимально храбро.

Рассчитываю ли я на Игбуна в игре с «Зенитом»? Как вы знаете, Слай на протяжении 6 недель не тренировался. Последние провел тренировки. С каждой тренировкой он больше готов к составу. В четверг проведем тактическую тренировку. В пятницу заключительная. Я думаю, что Игбун будет в составе на игру в субботу.

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 15:05
Особенно Урал всегда автобус ставит в матчах с Зенитом
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 15:03
Сандро,не надо расстраивать Петержелу. Пожалейте его.Не заслужил. Воспоминания и кошмары его только недавно перестали мучать.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 15:02
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 14:59
    Динамо ,только победа.
    particular
    particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    сегодня в 14:57, ред.
    Почему-то вспомнился м\ф "Храбрый портняжка" (1964г) с немудрёной моралью сказки о самооценке и успехе 😉
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 14:30
    Храбро провести матч с зенитом = разгромить зенит.

    Играя в полноги и прлурезервным составом = минимально обыграть зенит.

    В целом, динамо - фаворит, зениту остаётся надеяться на админресурс и своего судью Иванова.
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 14:26, ред.
    А слабо с Зенитом играть в атакующий футбол, а не как все в нашем чемпионате против Зенита ставят автобус? Гыгыгы
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 14:18
    Зенит в первенстве не тот что в Лиге.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 14:01
    Ага, понял. Растренированный без тренировок Игбун натренировался на тренировках за последние тренировки и теперь тактически натренированный храбро сыграет с "Зенитом".
    старина
    старина
    сегодня в 13:57
    Вашу храбрость быстро потушит некий иванов со свистком
    JackNorz
    JackNorz
    сегодня в 13:48
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      сегодня в 13:41
      Вы должны бобедить!
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