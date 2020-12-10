Геркус: «Следующий поход в группу ЛЧ у „Локо“ случится неизвестно когда»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление «железнодорожников» в Лиге чемпионов.

Назвать то, что мы видели на протяжении шести матчей, результативным или атакующим футболом у меня не поворачивается язык. Это самый закрытый, самый оборонительный футбол из всех возможных. Команду избивают на протяжении 90 минут, редко она убегает на половину соперника, чтобы просто отдышаться, после чего продолжается избиение. Результаты такого избиения были довольно пристойны и не выглядели катастрофой, в том числе и потому, что костяк «Локомотива» – старые и опытные Крыховяк, Чорлука, Рыбус и Игнатьев – не давали всей конструкции развалиться. Вдобавок и Гильерме играл отлично, надо отдать ему должное.

Итогом Лиги чемпионов для «Локомотива» стали уже традиционные три очка, € 28 млн призовых, маловразумительная игра и, наконец, «засвеченность» молодёжи. Ну и «Зальцбург» смешно потроллили. Много это или мало? Для клуба, претендующего на лидерство, безусловно мало. Но надо радоваться и этому, потому как следующий поход в группу Лиги чемпионов случится неизвестно когда, возможно, через десятки лет. Поэтому нынешнему поколению болельщиков, можно сказать, повезло.