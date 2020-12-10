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Геркус: «Следующий поход в группу ЛЧ у „Локо“ случится неизвестно когда»

сегодня, 11:41

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление «железнодорожников» в Лиге чемпионов.

Назвать то, что мы видели на протяжении шести матчей, результативным или атакующим футболом у меня не поворачивается язык. Это самый закрытый, самый оборонительный футбол из всех возможных. Команду избивают на протяжении 90 минут, редко она убегает на половину соперника, чтобы просто отдышаться, после чего продолжается избиение. Результаты такого избиения были довольно пристойны и не выглядели катастрофой, в том числе и потому, что костяк «Локомотива» – старые и опытные Крыховяк, Чорлука, Рыбус и Игнатьев – не давали всей конструкции развалиться. Вдобавок и Гильерме играл отлично, надо отдать ему должное.

Итогом Лиги чемпионов для «Локомотива» стали уже традиционные три очка, € 28 млн призовых, маловразумительная игра и, наконец, «засвеченность» молодёжи. Ну и «Зальцбург» смешно потроллили. Много это или мало? Для клуба, претендующего на лидерство, безусловно мало. Но надо радоваться и этому, потому как следующий поход в группу Лиги чемпионов случится неизвестно когда, возможно, через десятки лет. Поэтому нынешнему поколению болельщиков, можно сказать, повезло.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
сегодня в 12:51
Думаю многие команды не увидят Лигу чемпионов очень долго, года через два у нас будет одна команда и то начинать будет с квалификации. Если ничего не поменяется, опустимся ниже 15 го места.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:50
Вот здесь соглашусь с Геркусом.
теперь гарантированно попасть в ЛЧ
можно будет только если займешь первое место в РПЛ
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:29
Заработали 28 млн. и то хорошо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:20
Откровенно разочаровала только домашняя игра с "Зальцбургом". За остальное трудно винить. Играли исходя из трезвой оценки собственных сил. Открытая игра с "Атлетико" или с "Баварией" могла вылиться в антирекорд похлеще 18:1. Дальнейшее отсутствие "Локомотива" в Лиге Чемпионов "заслуга" не только самих железнодорожников, а также всей эскадры российских клубов во главе с флагманом, оперативно наделавшем пробоины в собственном трюме сразу в первом матче. Короче, пожинаем плоды развития российского клубного футбола.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:10
Лучшее выступление у Локомотива. Гыгыгы
viv
viv
сегодня в 12:08
Третий год подряд у Локо 4-ое место в группе. О следующем заходе в ЛЧ теперь можно только мечтать.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:00
И это самая достойная команда.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:51
Это уже не Геркус говорит, а его обида на клуб.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:44
А может и не случится никогда!
ОПС
ОПС
сегодня в 11:44, ред.
В этом никто не сомневается.
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