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Евсеев: «„Локомотиву“ надо прибавлять»

сегодня, 13:17

Российский тренер Вадим Евсеев подвел итоги выступления «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Результат в этой Лиге чемпионов у «Локомотива», к сожалению, неутешительный. Но я бы хотел сказать о молодых игроках, которые появились в команде. Из-за травм и болезней клуб столкнулся с кадровыми проблемами, однако было из кого выбирать. Макгеев, Куликов, Рыбчинский сделали заявку на будущее.

Молодежь появилась неслучайно. Школа работает, в ПФЛ играет «Локомотив-2», где задача развивать игроков, а не гнаться за результатом.

Меня несколько раз за последние дни спрашивали: надо ли летом омолаживать команду? Считаю, что ничего искусственного быть не должно. «Локомотив» сейчас не на своем месте, но ротация должна идти постепенно. Резкими решениями можно и молодому игроку карьеру загубить, и рухнуть в таблице. Но «Локомотиву» надо прибавлять.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 13:31
Сил у них уже нет, быстрее бы на перерыв.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:25
Без Семина будет сделать это трудно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:19
И не поспоришь...
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