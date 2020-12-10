Евсеев: «„Локомотиву“ надо прибавлять»

Российский тренер подвел итоги выступления «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Результат в этой Лиге чемпионов у «Локомотива», к сожалению, неутешительный. Но я бы хотел сказать о молодых игроках, которые появились в команде. Из-за травм и болезней клуб столкнулся с кадровыми проблемами, однако было из кого выбирать. Макгеев, Куликов, Рыбчинский сделали заявку на будущее.

Молодежь появилась неслучайно. Школа работает, в ПФЛ играет «Локомотив-2», где задача развивать игроков, а не гнаться за результатом.

Меня несколько раз за последние дни спрашивали: надо ли летом омолаживать команду? Считаю, что ничего искусственного быть не должно. «Локомотив» сейчас не на своем месте, но ротация должна идти постепенно. Резкими решениями можно и молодому игроку карьеру загубить, и рухнуть в таблице. Но «Локомотиву» надо прибавлять.