ГлавнаяНовости

Кузнецов: «ЦСКА хотел выйти из группы в Лиге Европы»

сегодня, 11:21
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА23:00 Не начался

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассуждает о предстоящем матче против загребского «Динамо» в Лиге Европы.

Об отношении команды к турниру говорит состав, который она выставляет на матчи. Армейцы явно хотели выйти в плей-офф Лиги Европы и не ставили этот турнир на второй план по сравнению с РПЛ, где у них идет борьба за чемпионство. Но по разным причинам не удалось ни разу победить в группе. Поэтому логично, что клуб не берет в Загреб лидеров вроде Влашича и пытается провести ротацию перед последними двумя матчами внутри страны. Сейчас надо думать о том, как не отстать от «Зенита» и «Спартака», а в случае их осечек догнать и опередить их. Победить в Хорватии ради престижа стоит, но логично пытаться это делать лишь частью основного состава, дав шанс проявить себя тем, кто не всегда оказывается в стартовой заявке.

Все новости
Титов — о ЦСКА: «Надо было умудриться лишить себя шансов на в плей-офф ЛЕ»
Сегодня, 14:50 Комментарии10
Семак: «В полном составе с „Динамо“, я думаю, мы не сыграем»
Сегодня, 14:31 Комментарии14
Игбун: «Важно сконцентрироваться и дать бой „Зениту“»
Сегодня, 14:25 Комментарии5
Бородюк: «„Локомотив“ старался, показывал бойцовские качества»
Сегодня, 13:56 Комментарии3
Шварц: «Мы должны храбро провести матч с „Зенитом“»
Сегодня, 13:40 Комментарии12
Евсеев: «„Локомотиву“ надо прибавлять»
Сегодня, 13:17 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 13:46
Плохо хотел к сожалению
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:53
Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, но помните- наши
возможности появятся только при наличии желания.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:41
Как в той песне ....сказать хооотееел..., но не сумел....)....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:32
Так хотел, что аж ни одного раза не выиграл.
boris_spartak
boris_spartak ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:08
Надеюсь, что получше бомжей
boris_spartak
boris_spartak
сегодня в 12:07
Уже заранее отмазка от лошадок.
berda2003
berda2003
сегодня в 12:06
а зенит хотел выиграть ЛЧ, а краснодар хотел играть в финале, а ганчарэнко хотел тренировать Реал... кто ещё, что-то хотел?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:45
это было трудно заметить)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:41
Всё норм,скоро в ЛЧ будем играть!
Faustello
Faustello
сегодня в 11:34
Крахмал шел к успеху, не повезло, не подфартило!)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:29
Он от туда и вышел ! Молодцы !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:22
Не срослось однако
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100