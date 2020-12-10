Кузнецов: «ЦСКА хотел выйти из группы в Лиге Европы»

Бывший капитан ЦСКА рассуждает о предстоящем матче против загребского «Динамо» в Лиге Европы.

Об отношении команды к турниру говорит состав, который она выставляет на матчи. Армейцы явно хотели выйти в плей-офф Лиги Европы и не ставили этот турнир на второй план по сравнению с РПЛ , где у них идет борьба за чемпионство. Но по разным причинам не удалось ни разу победить в группе. Поэтому логично, что клуб не берет в Загреб лидеров вроде Влашича и пытается провести ротацию перед последними двумя матчами внутри страны. Сейчас надо думать о том, как не отстать от «Зенита» и «Спартака», а в случае их осечек догнать и опередить их. Победить в Хорватии ради престижа стоит, но логично пытаться это делать лишь частью основного состава, дав шанс проявить себя тем, кто не всегда оказывается в стартовой заявке.