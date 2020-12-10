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Рэшфорд: «Надеюсь, что я надолго останусь в „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 18:24

Нападающий Маркус Рэшфорд заявил, что рад выступать за «Манчестер Юнайтед».

Что касается меня, я никогда не думал об уходе из «Манчестер Юнайтед». В детстве я никогда не думал, что буду играть за другой клуб, кроме «Манчестер Юнайтед». Для меня было бы неправильно надевать футболку другого клуба.

Я просто хочу сделать всё возможное для команды, пока я здесь. Так что надеюсь, что я останусь в клубе надолго.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 20:56
Хорошие слова и правильный подход к делу в отличии от некоторых
allemz
allemz
вчера в 19:56
Молодой сказочник.
Через год или два, придет осознание того, что лучшие его годы прожигаются бестрофейно, свалит на повышение. Если оно, конечно, придет, у стретфордцев с этим всегда проблемы))
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 19:37
Рэш даже не смей уходить! Ты должен уйти из МЮ только на пенсию в МЛС!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:36
Там титулов не заслужишь.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 19:20
Ето твой клуб!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:29
играй пока играется в МЮ.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:28
Надежда это хорошо
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