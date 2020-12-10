Рэшфорд: «Надеюсь, что я надолго останусь в „Манчестер Юнайтед“»

Нападающий заявил, что рад выступать за «Манчестер Юнайтед».

Что касается меня, я никогда не думал об уходе из «Манчестер Юнайтед». В детстве я никогда не думал, что буду играть за другой клуб, кроме «Манчестер Юнайтед». Для меня было бы неправильно надевать футболку другого клуба.

Я просто хочу сделать всё возможное для команды, пока я здесь. Так что надеюсь, что я останусь в клубе надолго.