Рэшфорд: «Надеюсь, что я надолго останусь в „Манчестер Юнайтед“»

Нападающий Маркус Рэшфорд заявил, что рад выступать за «Манчестер Юнайтед».
Что касается меня, я никогда не думал об уходе из «Манчестер Юнайтед». В детстве я никогда не думал, что буду играть за другой клуб, кроме «Манчестер Юнайтед». Для меня было бы неправильно надевать футболку другого клуба.
Я просто хочу сделать всё возможное для команды, пока я здесь. Так что надеюсь, что я останусь в клубе надолго.
Через год или два, придет осознание того, что лучшие его годы прожигаются бестрофейно, свалит на повышение. Если оно, конечно, придет, у стретфордцев с этим всегда проблемы))
Через год или два, придет осознание того, что лучшие его годы прожигаются бестрофейно, свалит на повышение. Если оно, конечно, придет, у стретфордцев с этим всегда проблемы))