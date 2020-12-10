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Чупо-Мотинг: «В первом тайме „Локомотив“ играл очень компактно»

сегодня, 10:13
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Форвард «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг рассказал о победе над «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

В первом тайме найти свободное место на поле было не так-то просто. Соперники играли очень компактно и стремились заставить нас играть широко. Но во втором мы были лучше. Для нас было очень важно забить первый мяч — это дало нам больше пространства. Мы продолжали идти вперед, стремились к этому, и, к счастью, я дождался своего шанса забить. Очень этим доволен.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 11:14, ред.
Во 2-ом тайме "сибирские дивизии" не подьехали...
Если без шуток Локо сыграл неплохо...
drug01
drug01
сегодня в 11:07
Результат закономерен хозяева были сильнее
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:52
Главное, что без травм обошлось.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:19
Но в футболе все таки два тайма.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:19
Всё равно дожали
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