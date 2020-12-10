Чупо-Мотинг: «В первом тайме „Локомотив“ играл очень компактно»

Форвард «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг рассказал о победе над «Локомотивом» в Лиге чемпионов.
В первом тайме найти свободное место на поле было не так-то просто. Соперники играли очень компактно и стремились заставить нас играть широко. Но во втором мы были лучше. Для нас было очень важно забить первый мяч — это дало нам больше пространства. Мы продолжали идти вперед, стремились к этому, и, к счастью, я дождался своего шанса забить. Очень этим доволен.
Если без шуток Локо сыграл неплохо...
Если без шуток Локо сыграл неплохо...