ГлавнаяНовости

Кавани: «Я всегда буду благодарен „Наполи“»

вчера, 15:17

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани признался, что получал предложения от «Ювентуса» и «Интера», однако отказался от перехода.

Я всегда буду благодарен «Наполи». Именно по этой причине я отказывал многим итальянским клубам, включая «Ювентус» и «Интер».

Я не мог так поступить с неаполитанцами. Я всегда вспоминаю этот город с теплотой. Я знаю, что сделал многое для «Наполи». Понимаю, что до сих пор там ко мне тепло относятся.

Напомним, что в октябре Кавани подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Все новости
Браун: «„Манчестер Юнайтед“ может выиграть АПЛ в этом сезоне»
Сегодня, 00:09 Комментарии7
Ярмоленко: «Сейчас клубы платили бы за Шевченко от 100 до 150 млн евро»
Вчера, 22:33 Комментарии5
Ковач: «„Марсель“ — одна из лучших команд во Франции»
Вчера, 20:32 Комментарии4
Лэмпард: «Анчелотти оказал на меня сильное влияние»
Вчера, 19:54 Комментарии4
Тайсон: «Время играть в финале Лиги Европы»
Вчера, 19:21 Комментарии9
Ярошик: «ЦСКА нужно попрощаться с Лигой Европы как большая команда»
Вчера, 19:13 Комментарии24
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:02
Надо было в Юве уйти!
beefs
beefs
вчера в 15:18
приятно всегда вспомнить хорошее...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100