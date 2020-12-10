Кавани: «Я всегда буду благодарен „Наполи“»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» признался, что получал предложения от «Ювентуса» и «Интера», однако отказался от перехода.

Я всегда буду благодарен «Наполи». Именно по этой причине я отказывал многим итальянским клубам, включая «Ювентус» и «Интер».

Я не мог так поступить с неаполитанцами. Я всегда вспоминаю этот город с теплотой. Я знаю, что сделал многое для «Наполи». Понимаю, что до сих пор там ко мне тепло относятся.