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Трубин — об игре с «Интером»: «Везёт сильнейшим»

сегодня, 11:19
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 0Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин прокомментировал ничью с «Интером» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Конечно, хотелось продолжить свой путь в Лиге чемпионов, но ситуация в группе была такой, что могли и вылететь. Хорошо, что в итоге удалось подарить болельщикам и себе евровесну.

В первом тайме хорошо пробил Мартинес, попал в перекладину. Мы смогли добиться результата, потому что сработала тактика, которую предложил наш тренерский штаб. Каждый, кто был на футбольном поле, на скамейке запасных и даже те ребята, что остались в Киеве, верили друг в друга, в нашу футбольную семью. Мы были единым целым, и в итоге нам удалось сдержать «Интер».

В одной из последних атак пошла подача в штрафную, я сыграл на выходе, был контакт и, считаю, нарушение правил со стороны футболистов «Интера». Но судья дал играть, как по мне, приняв странное решение, однако хорошо то, что хорошо заканчивается. Надеюсь, с коленом всё будет нормально.

В конце у «Интера» был один момент, когда нас спас Лукаку, но, как известно, везёт сильнейшим.

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Все комментарии
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Уничтожитель Бомбящего (раскрыть)
сегодня в 13:33
Псевдотоп это Ювентус, который за счет купленных судей выигрывает Скудетто, а в ЛЧ уже 25 лет без побед, ухахаха. Да и можно вспомнить позоры Ювентуса в матчах с Фулхэмом, Галатасараем, Аяксом, Лионом и не выход Ювентуса из группы в ЛЕ
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего ответ Raamtvall (раскрыть)
сегодня в 12:11
Вот Интеру и вышел боком судейский произвол в Мюнхенгладбахе.
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
сегодня в 12:10
    Raamtvall
    Raamtvall
    сегодня в 12:06
    Нет, везёт халявщикам. Ваша халява и покупка судей вам ещё вернутся.
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 11:35, ред.
    Всегда нужно добиваться результата. Удачи
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