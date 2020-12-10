Роналду признался, что скучает по болельщикам на стадионах

Нападающий «Ювентуса» в своем Инстаграме признался, что скучает по болельщикам на стадионе.

Нам всем не хватает болельщиков на стадионах, но мы надеемся, что очень скоро всё изменится. Но до тех пор шоу должно продолжаться.