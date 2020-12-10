Роналду признался, что скучает по болельщикам на стадионах

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Инстаграме признался, что скучает по болельщикам на стадионе.
Нам всем не хватает болельщиков на стадионах, но мы надеемся, что очень скоро всё изменится. Но до тех пор шоу должно продолжаться.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Инстаграме признался, что скучает по болельщикам на стадионе.
Нам всем не хватает болельщиков на стадионах, но мы надеемся, что очень скоро всё изменится. Но до тех пор шоу должно продолжаться.
А Месси счастлив,что нет болельщиков и попросил ещё пару лет их не впускать на кампост - мало ли чего...
А Месси счастлив,что нет болельщиков и попросил ещё пару лет их не впускать на кампост - мало ли чего...