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Роналду признался, что скучает по болельщикам на стадионах

сегодня, 09:23

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в своем Инстаграме признался, что скучает по болельщикам на стадионе.

Нам всем не хватает болельщиков на стадионах, но мы надеемся, что очень скоро всё изменится. Но до тех пор шоу должно продолжаться.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
сегодня в 15:10, ред.
Болелы тоже скучают по Роналду, видеть вживую его празднование гола - это бесценно.
А Месси счастлив,что нет болельщиков и попросил ещё пару лет их не впускать на кампост - мало ли чего...
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 13:20
Ему нужны зрители, ему нужны его хейтеры на стадионах, чтобы питаться их энергией и преобразовывать это в голы.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:13
НАрцисс тоскует по зеркалу(или хотя бы луже)-это нормально.
sihafazatron
sihafazatron ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 10:11
не товарищеский, а контрольный матч! контрольняк)))
safari-05
safari-05
сегодня в 09:38
Признался: пытали наверное
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 09:35
Матчи без зрителей это как товарняк. Гыгыгы
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:30
Не он один тоскует.
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