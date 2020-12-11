Парфёнов — о травме Джорджевича: «У нас каждый матч как война»

Главный тренер тульского «Арсенала» поделился мыслями после поражения в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).

Лука Джорджевич уходил с поля с повреждением. Насколько могли, его подготовили. Сколько мог, столько и выдержал. Создавали неплохие моменты, когда через него шло взаимодействие в атаке. Конечно, это потеря. У нас каждый матч как война. Обидно терять футболистов.

Моментов сегодня было предостаточно. С плотной и организованной командой, которая всем составом обороняется, создали моменты. Надо их реализовывать.