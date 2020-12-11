ГлавнаяНовости

Парфёнов — о травме Джорджевича: «У нас каждый матч как война»

вчера, 21:49
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился мыслями после поражения в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1).

Лука Джорджевич уходил с поля с повреждением. Насколько могли, его подготовили. Сколько мог, столько и выдержал. Создавали неплохие моменты, когда через него шло взаимодействие в атаке. Конечно, это потеря. У нас каждый матч как война. Обидно терять футболистов.

Моментов сегодня было предостаточно. С плотной и организованной командой, которая всем составом обороняется, создали моменты. Надо их реализовывать.

Все новости
Аджоев: «Арбитр Лапочкин в матче с „Химками“ подставил молодого коллегу»
Вчера, 23:22 Комментарии6
Черевченко: «Знали, что в матче с „Арсеналом“ будет много борьбы»
Вчера, 22:11 Комментарии6
Газизов об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка»
Вчера, 20:28 Комментарии48
Свидетель по делу Широкова: «Со стороны Романа не было никакого покушения»
Вчера, 17:14 Комментарии16
Масалитин: «Мы почти во всех аспектах уступаем европейским клубам»
Вчера, 15:47 Комментарии10
Корян: «Глушаков — топ, он может вернуться в сборную России»
Вчера, 15:04 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:55
Конечно не стоит. Хотя кому как, пишут же комментарии из одного-двух слов, хотя правила знают наверняка.
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:49
Вам не кажется, что такая овчинка выделки не стоит?)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:47
Тогда очень интересная ситуация получается. Если человек захочет лишить конкурентов 30ти очков, он может просто ляпать комментарии из 3-4х букв, понимая , что будет удален , но конкурент, написавший второй комментарий , очки в любом случае не получит.
Но вам виднее, правила есть правила, будем подчиняться.
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:36, ред.
Да, но в темах комменты на месте, не удалены.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:34
Т.е. если первый удален , второму очки не начисляются ?
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:24
Ваши комментарии не первые в этих новостях.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:19
Вчера 23:30 и сегодня 21:53 за первый комментарий очки не начислены.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:16
В целом игра прошла с территориальным преимуществом Арсенала. Вот только моментов создали минимум. В целом игра проходила в невысоком темпе, Арсенал владел мячом , Химки играли на контратаках. По большому счету игра равная, но Химки смогли забить , а туляки нет . А за владение мячом и территорией очки не дают.
Химки с победой.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:08
да вам не легко))) в фнл будет легче))
beefs
beefs
вчера в 22:04
этот год особенный...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:53
Очень беззубо играли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:52
У всех так...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100