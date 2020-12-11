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Корян: «Глушаков — топ, он может вернуться в сборную России»

сегодня, 15:04

Полузащитник «Химок» Аршак Корян поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова.

Может ли Глушаков вернуться в сборную России? Глушаков — топ. Конечно, может. Почему нет? Человек работает, старается, проявляет себя. Тут главное, чтобы это заметили в тренерском штабе сборной России. Я его не застал в «Локомотиве». Он уже ушёл, когда я тренировался на сборах с основой. В этом плане у нас больше «химкинская» связь. Глушаков на поле обычно себя ведёт. Если и пихает, то всегда по делу.

Ранее Корян заявил, что «Химки» способны попасть в восьмерку лучших в РПЛ.

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Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:11
Как ни крути, а глушак лучше цскашных пыонеров
shlomo
shlomo
сегодня в 15:10
Ну да...к сожалению "звезда" не успев вспыхнуть погасла....
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