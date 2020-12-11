Корян: «Глушаков — топ, он может вернуться в сборную России»

Полузащитник «Химок» поделился мнением об игре полузащитника .

Может ли Глушаков вернуться в сборную России? Глушаков — топ. Конечно, может. Почему нет? Человек работает, старается, проявляет себя. Тут главное, чтобы это заметили в тренерском штабе сборной России. Я его не застал в «Локомотиве». Он уже ушёл, когда я тренировался на сборах с основой. В этом плане у нас больше «химкинская» связь. Глушаков на поле обычно себя ведёт. Если и пихает, то всегда по делу.