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Газизов об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка»

вчера, 20:28

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о своем решении покинуть московский клуб.

Это произошло не одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше будет сложно и надо отойти.

Как клуб преподнес желание расстаться? Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил.

Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью, плохой или хорошей, и оставаться профессионалом до конца. Надеюсь, люди, которые это понимают, оценили.

Ранее в «Спартаке» рассказали о задачах Мележикова, который сменил Газизова.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:35
Понял , что можно работать и по частям получить свои 400млн. А можно и не работать и разом получить всю сумму.
Угадайте с трех раз , что я выбрал???
Snake Plissken
Snake Plissken ответ SpaM-SARW (раскрыть)
вчера в 23:18
Или Сочи-спартак... Да какая разница-федунятница!
Snake Plissken
Snake Plissken ответ мангo (раскрыть)
вчера в 23:16
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    вчера в 23:14
      SpaM-SARW
      SpaM-SARW ответ мангo (раскрыть)
      вчера в 22:59
      Спартак Сочи был при нём
      311
      311
      вчера в 22:54
      Зачем работать, когда можно уволиться и срубить все причитающиеся по контракту деньги?)
      мангo
      мангo ответ Блоссия (раскрыть)
      вчера в 22:48, ред.
      в каком плане не потянул ? При нм Спартак поднялся и судьи благоволили . Контакты с судейским корпусом наладил , результат давал .. что еще надо?)
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответ Sanches65 (раскрыть)
      вчера в 22:48
      Да. Это же Федун и это же "спартак"
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 22:36
      По определению)
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 22:31
      Что он сказал вообще?
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 22:23
      Газизов - 400 млн за два месяца работы , это вы попробуйте!
      Саша Белов
      Саша Белов
      вчера в 22:12
      Обещал усиление позиционной защиты - привел урунова, кокорина и Витю
      Ну еще раздал около 200 интервью
      Все больше ничего не сделал
      Так зачем нужен такой директор?
      Wolf77785
      Wolf77785
      вчера в 22:03
      Просто понял, что откат сделал и можно на пенсию. забрав народные деньги)
      Sanches65
      Sanches65
      вчера в 22:02
      Народ вы серьезно думаете, что Федун заплатил 400 млн. С учётом того, что инициатором разрыва был Газизов.
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 21:58
      не большая потеря..
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 21:57
      Только в спартаке такое возможно....несколько месяцев отработал 400 млн. получил и на вольные хлеба....
      Тарасовские мечты
      Тарасовские мечты
      вчера в 21:48, ред.
      Вовремя ушел, пока не обгадили.
      ildar_3871
      ildar_3871
      вчера в 21:47
      А как в Зените дела , Зенит проигрывает всем , в Зените все хорошо!)
      spartak kursk
      spartak kursk
      вчера в 21:40
      Спартак держит планку чемпиона в 2 очка за матч.
      Спартак сохранил Жиго,Джикию.
      Сор из избы не вынесен...

      Вывод:придя в Спартак можно не испортить ситуацию....Вопрос в том,не испортит ли ситуация сам Спартак.....

      Хотелось бы конкурентно способного боевого целеустремлённого в спортивном плане коллектива и команды..
      Futurista
      Futurista
      вчера в 21:39
      Лучше быть головой у мухи, чем *опой у слона - решил Газизов...
      1asss
      1asss
      вчера в 21:38
      обул федю на 400 лямов молоток
      Блоссия
      Блоссия
      вчера в 21:29
      Не потянул. Это тебе не "первым парнем на деревне" быть. Бывает.
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      вчера в 21:23
      Скатертью дорога
      Kosmos58
      Kosmos58
      вчера в 21:13
      Решил покинуть клуб и за это получил огромнейшую сумму отступных ... Мне бы так!
      Союзник противников
      Союзник противников
      вчера в 21:13
      За большие деньги можно! У друга Вити спроси.
      ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 21:12
      У Федуна подолгу не гостят.
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 21:09
      В Спартаке с приходом Федуна сразу же сложилась банда, которая ему вливает в уши про "спартаковский дух" и эта банда мошенников крутит, вертит им как в напёрстки. А ведь было время когда в Спартак пришёл динамовец Бесков и поднял его на новый уровень, но сейчас даже Бескову это было бы не под силу, так как командой заправляет Федун... хотя извиняюсь уже Зарема! Я всегда говорил, что заговор против Спартака есть, но он внутри клуба!
      Кто следующий? Тедеско скоро...Попов в очередной раз сделает своё дело!
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      вчера в 21:03
      Лапшу то нам не вешай.В пять месяцев прокрутили комбинацию по выводу чистого нала в 400 миллионов .Ни один газизов не стоит и пятидесятой части этих денег на своей должности.
      Pashok00786
      Pashok00786
      вчера в 21:03
      Просто у Фидуна обострение а у Заремы месячные ...Спартак делит 1- 2 места...так они опять хотят все запороть)))
      Grey33
      Grey33
      вчера в 21:03
      Не ешь в Тарасовке борща.
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