Газизов об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о своем решении покинуть московский клуб.
Это произошло не одним днем. Назвать конкретный момент было бы неправильно. Это зрело, к этому все шло. Я пытался абстрагироваться и честно продолжать работать на сто и больше процентов. Ничем не выдавал это. Но понял, что дальше будет сложно и надо отойти.
Как клуб преподнес желание расстаться? Это наше дело с владельцем клуба. Были разговоры, встречи. Дело не одного часа. Все к этому шло. Надо просто сказать спасибо всем действующим лицам, кто был рядом и кто руководил.
Понял, что превращаюсь в обычного клерка, чего не хотел бы. Считаю, что надо быть личностью, плохой или хорошей, и оставаться профессионалом до конца. Надеюсь, люди, которые это понимают, оценили.
Ранее в «Спартаке» рассказали о задачах Мележикова, который сменил Газизова.
Угадайте с трех раз , что я выбрал???
Угадайте с трех раз , что я выбрал???
Ну еще раздал около 200 интервью
Все больше ничего не сделал
Так зачем нужен такой директор?
Ну еще раздал около 200 интервью
Все больше ничего не сделал
Так зачем нужен такой директор?
Спартак сохранил Жиго,Джикию.
Сор из избы не вынесен...
Вывод:придя в Спартак можно не испортить ситуацию....Вопрос в том,не испортит ли ситуация сам Спартак.....
Хотелось бы конкурентно способного боевого целеустремлённого в спортивном плане коллектива и команды..
Спартак сохранил Жиго,Джикию.
Сор из избы не вынесен...
Вывод:придя в Спартак можно не испортить ситуацию....Вопрос в том,не испортит ли ситуация сам Спартак.....
Хотелось бы конкурентно способного боевого целеустремлённого в спортивном плане коллектива и команды..
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Кто следующий? Тедеско скоро...Попов в очередной раз сделает своё дело!
Кто следующий? Тедеско скоро...Попов в очередной раз сделает своё дело!