Свидетель по делу Широкова: «Со стороны Романа не было никакого покушения»

Али Горчаханов, свидетель по делу бывшего футболиста сборной России , напавшего во время матча любительских команд на арбитра Никиту Данченкова, высказал свое мнение о ситуации.

Такое дело обсуждать 3-4 месяца, как будто никаких других проблем нет. По решению судьи ничего не слышал. Единственное, что меня напрягает: мы приехали сюда в 14:00 и два часа обсуждали события, которые происходили четыре месяца назад. Было ли покушение? Не было никакого покушения. Кто-то кого-то ударил, а сейчас обсуждают это, как будто других проблем нет. Для меня это смешно.