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Свидетель по делу Широкова: «Со стороны Романа не было никакого покушения»

вчера, 17:14

Али Горчаханов, свидетель по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, напавшего во время матча любительских команд на арбитра Никиту Данченкова, высказал свое мнение о ситуации.

Такое дело обсуждать 3-4 месяца, как будто никаких других проблем нет. По решению судьи ничего не слышал. Единственное, что меня напрягает: мы приехали сюда в 14:00 и два часа обсуждали события, которые происходили четыре месяца назад. Было ли покушение? Не было никакого покушения. Кто-то кого-то ударил, а сейчас обсуждают это, как будто других проблем нет. Для меня это смешно.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 00:13
"Берегись автомобиля". Эпизод после попытки угона автомашины Юрием Деточкиным.
Я на стреме
Я на стреме ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:26, ред.
"золотой телёнок" точно не помню ....лайк не надо)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
Если скажете, из какого фильма эта фраза, поставлю вам плюс. Не скажете, всё равно поставлю.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 20:10
Поржал от души!
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:19
Правильно, чего там мусолить, на нары бандита!
Juve14
Juve14
вчера в 19:15
Ну вот именно, дело Чикатило когда то тоже блин аж бесселлером сделали, как будто других дел и проблем нет, идиотизм чесслово)
ДСА
ДСА
вчера в 17:47
Он просто не подумав дал судье в репу.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:44
Вот и правильные свидетели пошли. Так потихоньку и замнут. Но в жизни все возвращается и возможно в скором времени Романа тоже будут учить уму-разуму, сопровождая данное действие прикладыванием к больной голове ботинок большого размера для лучшего усвоения материала.
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 17:42
Да дело плёвое на самом деле, ну обычная драка и всё, тупость выдают, "покушение" и прочее
drug01
drug01
вчера в 17:36
Пришла пора дело надо закрывать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:36
Обращает на себя внимание то,что все "звёзды шоу" выбирают себе адвокатов из определённой среды,с практически криминальным характером "юридической деятельности",и большой вероятности того,что дипломы юрЫстов ими куплены в подземном переходе станции метрополитена,или получены на кафедре юриспрЮденции института мясо-молочной промышленности(ветеринарной академии).Конечно,это не было покушение на что-то,это было злостное хулиганство с отягчающими последствиями,выразившимися в нанесении побоев средней степени тяжести,совершёнными в публичном месте,при проведении спортивно-зрелищных мероприятий,в оскорбительной для обществе форме.Статью инкриминировать не готов,для этого есть судьи.
...но Ханчарэнка должен быть уволен.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:32
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:24
Да простите уже этого бедолагу,его жизнь накажет!
Альфамен
Альфамен
вчера в 17:24
Идиот какой-то,а не свидель...
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 17:22
- кто свидетель?
- я свидетель. а что случилось?
beefs
beefs
вчера в 17:15
зато суды при деле, с пустого в порожнее...
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