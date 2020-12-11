Корян считает, что «Химки» способны попасть в восьмерку лучших в РПЛ

Полузащитник «Химок» оценил выступления своей команды в нынешнем сезоне.

Результаты «Химок»? Для меня это не является неожиданностью, так как я человек, который хочет побеждать. И, к счастью, здесь, в «Химках», собрались такие же ребята, как я. И у тренерского штаба такие же цели, что тоже радует. Так что я считаю, что мы все вместе нашей работой шли к этому результату и потихоньку приходим к нему.

Способны ли мы попасть в восьмерку лучших? Думаю, что да. По играм если пройтись, то вчистую проиграли только «Краснодару», поэтому что тут говорить. У нас в чемпионате все возможно. Главное — стабильность. Порядок бьет класс, нужно соблюдать установку и правильно играть.