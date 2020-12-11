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Корян считает, что «Химки» способны попасть в восьмерку лучших в РПЛ

сегодня, 14:55

Полузащитник «Химок» Аршак Корян оценил выступления своей команды в нынешнем сезоне.

Результаты «Химок»? Для меня это не является неожиданностью, так как я человек, который хочет побеждать. И, к счастью, здесь, в «Химках», собрались такие же ребята, как я. И у тренерского штаба такие же цели, что тоже радует. Так что я считаю, что мы все вместе нашей работой шли к этому результату и потихоньку приходим к нему.

Способны ли мы попасть в восьмерку лучших? Думаю, что да. По играм если пройтись, то вчистую проиграли только «Краснодару», поэтому что тут говорить. У нас в чемпионате все возможно. Главное — стабильность. Порядок бьет класс, нужно соблюдать установку и правильно играть.

После 17-го тура РПЛ «Химки» занимают 12-е место в таблице.

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Cat01
Cat01
сегодня в 14:57
Будем ждать и смотреть
Loko57
Loko57
сегодня в 14:56
Ну если только в восьмерку
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