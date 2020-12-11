ГлавнаяНовости

Масалитин: «Мы почти во всех аспектах уступаем европейским клубам»

вчера, 15:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА16.05.2021 Не начался

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру российских клубов в еврокубках.

Травмы и болезни? Частично это может служить оправданием, но ковид был у всех. Все были в одинаковых условиях, но соперникам ковид не помешал подготовиться. Те же немецкие, испанские и английские клубы играют через два дня на третий и не жалуются. Они привыкли играть в таком режиме, а мы же начинаем искать причины. А вот на то, что мы не можем, грубо говоря, мяч остановить или передачу отдать, на это никто не обращает внимания. Частично я согласен, но мы почти во всех аспектах уступаем европейским клубам. Нужно больше внимания уделять не ковиду, а индивидуальному мастерству, игре в защите и другим аспектам, тогда и ковид не будет помехой.

Все новости
Аджоев: «Арбитр Лапочкин в матче с „Химками“ подставил молодого коллегу»
Вчера, 23:22 Комментарии6
Черевченко: «Знали, что в матче с „Арсеналом“ будет много борьбы»
Вчера, 22:11 Комментарии6
Парфёнов — о травме Джорджевича: «У нас каждый матч как война»
Вчера, 21:49 Комментарии12
Газизов об уходе из «Спартака»: «Понял, что превращаюсь в обычного клерка»
Вчера, 20:28 Комментарии48
Свидетель по делу Широкова: «Со стороны Романа не было никакого покушения»
Вчера, 17:14 Комментарии16
Корян: «Глушаков — топ, он может вернуться в сборную России»
Вчера, 15:04 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:30
Пока Газпром и его ставленников в РФС не отлучат от футбола улучшений не дождемся ..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:13
1.Низкая скорость принятия решений.
2.Плохое качество передач(в основном вдоль-поперёк,в ноги и недодачу).
3.Утрата физических кондиций усреднённым российским футболистом.При этом скоростной легионер вынужден подстраиваться под общий строй игры,теряя при этом со временем свои лучшие качества и навыки.
4.Однообразная убогая,не вариативная тактика,проглядывающая в постановке игры всех тренеров,при этом -стремление быть "как в Европе".Пример-сходящая на нет мода на игру в три центральных,внедрение которой долго маскировалась "необходимостью усилить атаку"(прости господи!!!).
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:39
нет желания зарабатывать есть только желание получать))))
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:46
Вот вот,мяч как от забора отскакивает от некоторых.Многим нужно несколько касаний,чтобы обработать мяч.С пасом тоже беда.Навесить не могут точно на голову нападающему.и т.д. и т.п.Не учат разве в спортшколах?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:44
У нас зарплаты выше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:11
А вот по зряплате не очень отстаете, хотя должны копейки получать по такой игре...
beefs
beefs
вчера в 15:53
все правильно говорит и с каждым годом все хуже...
Николай Масалитин
Николай Масалитин
вчера в 15:52
Я думаю что Спартак победит а там посмотрим
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:51
Корупированное руководство вот в чём причина.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:50
Не почти а во всех
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100