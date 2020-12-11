Масалитин: «Мы почти во всех аспектах уступаем европейским клубам»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру российских клубов в еврокубках.

Травмы и болезни? Частично это может служить оправданием, но ковид был у всех. Все были в одинаковых условиях, но соперникам ковид не помешал подготовиться. Те же немецкие, испанские и английские клубы играют через два дня на третий и не жалуются. Они привыкли играть в таком режиме, а мы же начинаем искать причины. А вот на то, что мы не можем, грубо говоря, мяч остановить или передачу отдать, на это никто не обращает внимания. Частично я согласен, но мы почти во всех аспектах уступаем европейским клубам. Нужно больше внимания уделять не ковиду, а индивидуальному мастерству, игре в защите и другим аспектам, тогда и ковид не будет помехой.