Масалитин: «Мы почти во всех аспектах уступаем европейским клубам»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру российских клубов в еврокубках.
Травмы и болезни? Частично это может служить оправданием, но ковид был у всех. Все были в одинаковых условиях, но соперникам ковид не помешал подготовиться. Те же немецкие, испанские и английские клубы играют через два дня на третий и не жалуются. Они привыкли играть в таком режиме, а мы же начинаем искать причины. А вот на то, что мы не можем, грубо говоря, мяч остановить или передачу отдать, на это никто не обращает внимания. Частично я согласен, но мы почти во всех аспектах уступаем европейским клубам. Нужно больше внимания уделять не ковиду, а индивидуальному мастерству, игре в защите и другим аспектам, тогда и ковид не будет помехой.
2.Плохое качество передач(в основном вдоль-поперёк,в ноги и недодачу).
3.Утрата физических кондиций усреднённым российским футболистом.При этом скоростной легионер вынужден подстраиваться под общий строй игры,теряя при этом со временем свои лучшие качества и навыки.
4.Однообразная убогая,не вариативная тактика,проглядывающая в постановке игры всех тренеров,при этом -стремление быть "как в Европе".Пример-сходящая на нет мода на игру в три центральных,внедрение которой долго маскировалась "необходимостью усилить атаку"(прости господи!!!).
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
2.Плохое качество передач(в основном вдоль-поперёк,в ноги и недодачу).
3.Утрата физических кондиций усреднённым российским футболистом.При этом скоростной легионер вынужден подстраиваться под общий строй игры,теряя при этом со временем свои лучшие качества и навыки.
4.Однообразная убогая,не вариативная тактика,проглядывающая в постановке игры всех тренеров,при этом -стремление быть "как в Европе".Пример-сходящая на нет мода на игру в три центральных,внедрение которой долго маскировалась "необходимостью усилить атаку"(прости господи!!!).
...а Ханчарэнка должен быть уволен.