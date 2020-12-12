Арустамян: «Мне кажется, Зарема де-факто стала гендиректором „Спартака“»

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян выразил мнение, что после отставки Шамиля Газизова новым генеральным директором «Спартака» фактически стала Зарема Салихова — подруга владельца клуба Леонида Федуна.

Мне кажется, что де-факто Зарема стала гендиректором «Спартака». И это круто. Если она так увлечена этим проектом, почему ей не стать гендиректором? Как говорят про Цорна? Его уволили, потому что он ослушался Зарему. Получается ходьба по кругу. Тогда уже пусть будет Зарема.