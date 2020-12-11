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Черевченко: «Знали, что в матче с „Арсеналом“ будет много борьбы»

вчера, 22:11
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал победу в матче 18-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:0).

Три очка были нужны и нам, и сопернику. Знали, что будет много борьбы, и предполагали, что «Арсенал» будет больше владеть мячом, так как у них очень хорошие футболисты в средней линии. Но мы лучше сыграли в защите.

Насколько принципиально было победить? Принципиальности не было. Я к каждой игре одинаково отношусь. Что «Арсенал», что «Спартак», что «Ротор» – без разницы.

Что касается Кухарчука, мы со всеми ребятами и перед матчами, и перед тренировками разговаривали. Хорошо, что он так играет, но на поле выходит вся команда.

СМИ сообщают, что Евгений Гапон может уйти? Пока не в курсе. Может, вы больше знаете.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:39
Отсутствие Мирзова, двухкратное отставание по ударам и по ударам в створ, меньше владения мячом и "Химки" берут три очка. На классе или на везении? Можно только поздравить и посочувствовать "Арсеналу".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:46
Химкам пока прёт!
mangox23
mangox23 ответ VAN ARM (раскрыть)
вчера в 22:36
Зато есть результат .. у Гончаренки ни того ни другого
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:14
Не плохо тренер руководит.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:13
много слов а игры нет))
beefs
beefs
вчера в 22:13
химки продолжают удивлять...
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