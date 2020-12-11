Черевченко: «Знали, что в матче с „Арсеналом“ будет много борьбы»

Главный тренер «Химок» прокомментировал победу в матче 18-го тура РПЛ с «Арсеналом» (1:0).

Три очка были нужны и нам, и сопернику. Знали, что будет много борьбы, и предполагали, что «Арсенал» будет больше владеть мячом, так как у них очень хорошие футболисты в средней линии. Но мы лучше сыграли в защите.

Насколько принципиально было победить? Принципиальности не было. Я к каждой игре одинаково отношусь. Что «Арсенал», что «Спартак», что «Ротор» – без разницы.

Что касается Кухарчука, мы со всеми ребятами и перед матчами, и перед тренировками разговаривали. Хорошо, что он так играет, но на поле выходит вся команда.