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Аджоев: «Арбитр Лапочкин в матче с „Химками“ подставил молодого коллегу»

вчера, 23:22
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подверг критике судейство в матче с «Химками» (0:1) в 18-м туре РПЛ.

В очередной раз есть вопросы по судейству. Много говорится про важность того, чтобы была одинаковая трактовка эпизодов. Вот сегодня был яркий пример в конце первого тайма нашего матча с «Химками»: мяч попадает в руку футболиста «Химок» в штрафной площади, рука находится в неестественном положении, поднята вверх, не прижата к телу. По всем нынешним трактовкам это чистый пенальти. Не раз и не два мы видели, как в аналогичных ситуациях назначались одиннадцатиметровые удары. Сегодня VAR смотрит момент, но нарушения не фиксирует. Кто объяснит, почему это не пенальти? И как объяснить, почему это не пенальти?

Теперь, возможно, самое интересное. За работу VAR сегодня отвечал опытнейший Сергей Лапочкин. А главный судья в поле — молодой парень, дебютирующий на столь серьёзном уровне. Это его первая игра в РПЛ. По большому счёту своим решением Лапочкин подставил молодого коллегу, и его карьера в РПЛ начинается со скандала.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 00:18
Надо судей оставить в покое
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 23:36
Хорошо что в мое время не было ВАРа!
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 23:30
Газизова уволили и арбитры вышли из под контроля.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:30
Я не смотрел, а кто смотрел, может это Аджоеву кажется? Как было на самом деле?
Faustello
Faustello
вчера в 23:25
Лампочкин привык все контракты Федуна себе забирать, а тут какой то щегол молодой хотел бизнес отжать, наивный!)))
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 23:23
Когда Федун наведет порядок в своем судейском корпусе? Гыгыгы
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