Балахнин: «Если Семак сделает верные выводы, то станет только сильнее»

Бывший тренер сборной России поделился мнением о нынешнем состоянии «Зенита», неудачно выступившего на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» не в лучшем состоянии, это однозначно. Чемпионы России не показывают уровень прошлогодней игры, когда были несомненными лидерами, уверенно шли к титулу. Тогда заранее можно было сказать, что чемпионом станет «Зенит». Но и сейчас всё зависит от «сине-бело-голубых», по составу они по-прежнему сильнее всех команд РПЛ .

Семак говорит, что 4-е место в ЛЧ — не провал? Можно говорить что угодно, называть чёрное белым, а белое чёрным, но все всё видели. С точки зрения кого угодно, четвёртое место в группе — это провал.

Не думаю, что Семак исчерпал себя в «Зените». Если он преодолеет этот период, сделает верные выводы, то станет только сильнее.