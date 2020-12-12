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Балахнин: «Если Семак сделает верные выводы, то станет только сильнее»

сегодня, 01:17

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о нынешнем состоянии «Зенита», неудачно выступившего на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Зенит» не в лучшем состоянии, это однозначно. Чемпионы России не показывают уровень прошлогодней игры, когда были несомненными лидерами, уверенно шли к титулу. Тогда заранее можно было сказать, что чемпионом станет «Зенит». Но и сейчас всё зависит от «сине-бело-голубых», по составу они по-прежнему сильнее всех команд РПЛ.

Семак говорит, что 4-е место в ЛЧ — не провал? Можно говорить что угодно, называть чёрное белым, а белое чёрным, но все всё видели. С точки зрения кого угодно, четвёртое место в группе — это провал.

Не думаю, что Семак исчерпал себя в «Зените». Если он преодолеет этот период, сделает верные выводы, то станет только сильнее.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:45
Если 2 года подряд отжеребиться из первой корзины и занимать 4-е места - не провал...то что тогда провал....??
У всех клубов и проблемы с ковидом...и товарняки в сборной... и проблемы с лазаретом и борьба в чемпионате....но умудряются как то по-достойней выступать в ЛЧ.....

Отсутствие запредельной самоотдачи в виду плохой мотивированности....маловариативность атакующих действий...ненадёжность обороны (13 пропущенных за 6 матчей)....медлительность в принятии решений и действий на поле в виду медлительности нашего чемпа в целом...и ещё 345 причины провала....

Но....Виллаш и Боаш....с составом тоже на 180 млн как то умудрялся одерживать 5 побед в 5-ти матчах в группе ЛЧ....
А у Семака 5 поражений в 6-ти матчах в группе.....

И если у Сергея Балахнина есть время ждать лет 5-6...чтоб Семак стал сильнее....думаю у Зенита этого времени нет....ибо результаты плачевны...хуже выступить в ЛЧ можно только если проиграть все 6 матчей в группе....
Будем ждать ????
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:48
Пока от работы Семака сплошные убытки.
Сергей Мячин
Сергей Мячин
сегодня в 04:40
Да не станет он сильнее, в чемпионате половину матчей выигрывают судьи, потом в европе имеют как хотят. За все время прибывания в клубе, ничего Симак не показал.
4RT
4RT
сегодня в 03:17
Он уже сделал вывод,сказав что 4-е место в ЛЧ не провал.А повторение этого каждый год-признак мастерства!😁
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:06
А какие выводы??? Взять Миллера за грудки и потребовать срочно купить пару "Халков"???
drug01
drug01
сегодня в 01:20
Должен сделать это точно
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