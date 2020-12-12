Балахнин: «Если Семак сделает верные выводы, то станет только сильнее»

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мнением о нынешнем состоянии «Зенита», неудачно выступившего на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Зенит» не в лучшем состоянии, это однозначно. Чемпионы России не показывают уровень прошлогодней игры, когда были несомненными лидерами, уверенно шли к титулу. Тогда заранее можно было сказать, что чемпионом станет «Зенит». Но и сейчас всё зависит от «сине-бело-голубых», по составу они по-прежнему сильнее всех команд РПЛ.
Семак говорит, что 4-е место в ЛЧ — не провал? Можно говорить что угодно, называть чёрное белым, а белое чёрным, но все всё видели. С точки зрения кого угодно, четвёртое место в группе — это провал.
Не думаю, что Семак исчерпал себя в «Зените». Если он преодолеет этот период, сделает верные выводы, то станет только сильнее.
У всех клубов и проблемы с ковидом...и товарняки в сборной... и проблемы с лазаретом и борьба в чемпионате....но умудряются как то по-достойней выступать в ЛЧ.....
Отсутствие запредельной самоотдачи в виду плохой мотивированности....маловариативность атакующих действий...ненадёжность обороны (13 пропущенных за 6 матчей)....медлительность в принятии решений и действий на поле в виду медлительности нашего чемпа в целом...и ещё 345 причины провала....
Но....Виллаш и Боаш....с составом тоже на 180 млн как то умудрялся одерживать 5 побед в 5-ти матчах в группе ЛЧ....
А у Семака 5 поражений в 6-ти матчах в группе.....
И если у Сергея Балахнина есть время ждать лет 5-6...чтоб Семак стал сильнее....думаю у Зенита этого времени нет....ибо результаты плачевны...хуже выступить в ЛЧ можно только если проиграть все 6 матчей в группе....
Будем ждать ????
У всех клубов и проблемы с ковидом...и товарняки в сборной... и проблемы с лазаретом и борьба в чемпионате....но умудряются как то по-достойней выступать в ЛЧ.....
Отсутствие запредельной самоотдачи в виду плохой мотивированности....маловариативность атакующих действий...ненадёжность обороны (13 пропущенных за 6 матчей)....медлительность в принятии решений и действий на поле в виду медлительности нашего чемпа в целом...и ещё 345 причины провала....
Но....Виллаш и Боаш....с составом тоже на 180 млн как то умудрялся одерживать 5 побед в 5-ти матчах в группе ЛЧ....
А у Семака 5 поражений в 6-ти матчах в группе.....
И если у Сергея Балахнина есть время ждать лет 5-6...чтоб Семак стал сильнее....думаю у Зенита этого времени нет....ибо результаты плачевны...хуже выступить в ЛЧ можно только если проиграть все 6 матчей в группе....
Будем ждать ????