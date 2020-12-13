Лэмпард: «Мне смешно, когда „Челси“ называют фаворитом АПЛ»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что лондонский клуб является фаворитом в борьбе за титул АПЛ.
Это длинный сезон. Если люди говорят, что у нас лучшая команда и мы выиграем АПЛ, то для меня это смешно.
Когда вы говорите о лучших составах, вы должны смотреть на команды, которые выиграли чемпионат за последние два, три или четыре года. В их составах много нападающих и вингеров, которые забивают 30-40 голов за сезон. У нас есть футболисты такого плана, но наши игроки ещё очень молоды.
Через два-три года, если я всё еще буду здесь и мы выиграем несколько титулов, и вы спросите меня, претендуем ли мы на чемпионство в АПЛ, я отвечу «да».
Максимум пятое место светит
Максимум пятое место светит