Лэмпард: «Мне смешно, когда „Челси“ называют фаворитом АПЛ»

Главный тренер «Челси» отреагировал на слова наставника «Ливерпуля» о том, что лондонский клуб является фаворитом в борьбе за титул АПЛ .

Это длинный сезон. Если люди говорят, что у нас лучшая команда и мы выиграем АПЛ , то для меня это смешно.

Когда вы говорите о лучших составах, вы должны смотреть на команды, которые выиграли чемпионат за последние два, три или четыре года. В их составах много нападающих и вингеров, которые забивают 30-40 голов за сезон. У нас есть футболисты такого плана, но наши игроки ещё очень молоды.