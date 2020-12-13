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Лэмпард: «Мне смешно, когда „Челси“ называют фаворитом АПЛ»

сегодня, 08:51

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что лондонский клуб является фаворитом в борьбе за титул АПЛ.

Это длинный сезон. Если люди говорят, что у нас лучшая команда и мы выиграем АПЛ, то для меня это смешно.

Когда вы говорите о лучших составах, вы должны смотреть на команды, которые выиграли чемпионат за последние два, три или четыре года. В их составах много нападающих и вингеров, которые забивают 30-40 голов за сезон. У нас есть футболисты такого плана, но наши игроки ещё очень молоды.

Через два-три года, если я всё еще буду здесь и мы выиграем несколько титулов, и вы спросите меня, претендуем ли мы на чемпионство в АПЛ, я отвечу «да».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 09:55
Пока именно так и есть.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:29, ред.
Лэмпса втянули в неприятный разговор и он нашёл не самые лучшие слова.
Максимум пятое место светит
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 09:25
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 09:15
    один из это несомненно))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 09:04
    Манчестеру из Юнайтеда не смешно
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