Пирло: «Игрокам „Юве“ стоит выкинуть из головы победу над „Барсой“ в ЛЧ»

Главный тренер «Ювентуса» поделился ожиданиями от предстоящего матча Серии А против «Дженоа».

Если мы все еще думаем о «Барселоне», то это нужно изменить прямо сейчас, перевернуть новую страницу и создать ощущение последовательности.

Мы не можем остановиться на одной игре. Я хочу видеть тот же голод и решимость, иначе мы столкнемся с неприятным сюрпризом.

Это будет трудный матч против «Дженоа», они очень хорошо умеют защищаться и контратаковать. У них есть быстрые и физически сильные игроки впереди, поэтому мы должны быть очень сосредоточены.

Мне всегда нравилось играть на «Марасси», это стадион в английском стиле, я забил здесь гол за «Ювентус».