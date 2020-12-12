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Пирло: «Игрокам „Юве“ стоит выкинуть из головы победу над „Барсой“ в ЛЧ»

сегодня, 22:26
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от предстоящего матча Серии А против «Дженоа».

Если мы все еще думаем о «Барселоне», то это нужно изменить прямо сейчас, перевернуть новую страницу и создать ощущение последовательности.

Мы не можем остановиться на одной игре. Я хочу видеть тот же голод и решимость, иначе мы столкнемся с неприятным сюрпризом.

Это будет трудный матч против «Дженоа», они очень хорошо умеют защищаться и контратаковать. У них есть быстрые и физически сильные игроки впереди, поэтому мы должны быть очень сосредоточены.

Мне всегда нравилось играть на «Марасси», это стадион в английском стиле, я забил здесь гол за «Ювентус».

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Все комментарии
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего ответ джувифейл (раскрыть)
сегодня в 23:28
Что общего между спартаком, ливерпулем и барселоной?
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего ответ джувифейл (раскрыть)
сегодня в 23:23
Вряд ли, у каталонцев свои герои - мальенки, эрнандесы, чакиры, айтекины, эвребе и бузщаки. А мариани это вообще интериста)
джувифейл
джувифейл ответ Уничтожитель Бомбящего (раскрыть)
сегодня в 23:22
и стали бы чемпионами Италии при Мариани и Ирратти
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
сегодня в 23:07
Я извеняюсь,обычно попадал,корысть,будь она проклята!🤣🤣🤣😜😜
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 22:47
Крупная победа над топовым противником может выразиться в эмоциональном подъеме клуба перед следующей игрой, либо наоборот вызвать недонастрой к игре с командой, имеющий официально менее высокий статус. Пирло имеет основания побаиваться второго варианта, плюс особое опасение вызывает наличие в Дженоа форварда Эльдора Шомуродова, прошедшего мастер-класс в "Ростове".
Уничтожитель Бомбящего
Уничтожитель Бомбящего
сегодня в 22:41
Это правильно, их и 8:2 обыгрывали, даже Верона и Беневенто на три головы выше.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 22:32
о чем речь в твоем комменте ?
mangox23
mangox23 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 22:29
    mangox23
    mangox23
    сегодня в 22:27
    пусть порадются пока
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 22:27
    Дело не в этом!
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