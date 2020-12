Магуайр: «Для меня честь носить капитанскую повязку в радужных цветах»

Капитан «Манчестер Юнайтед» после матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0) заявил, что для него честь носить капитанскую повязку в цветах ЛГБТ -сообщества.

Wearing the Rainbow Laces armband is an honour. We are a club that is welcoming and open to all and this weekend we can send that message to all of our fans around the world. pic.twitter.com/1LgPW6wQu7