«Это катастрофа». Фавр — о разгромном поражении от «Штутгарта»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» прокомментировал разгромное поражение от «Штутгарта» (1:5) в 11-м туре Бундеслиги.

Это была катастрофа. Это было плохо. Мы не ладили с борьбой за мяч, совершили слишком много больших ошибок. Это трудно объяснить.

Если у тебя не идет реализация, я имею в виду всю команду, то у тебя проблема. «Штутгарт» играл хорошо, нам пришлось очень, очень плохо. Так не пойдет. «Штутгарт» хорошо сыграл в первом тайме, но мы сделали счет 1:1. Тем не менее мы хотели добиться большего во втором тайме. Получили очень глупый гол, который расстроил команду. Нас сегодня там не было.