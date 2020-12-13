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«Это катастрофа». Фавр — о разгромном поражении от «Штутгарта»

сегодня, 00:21
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 5Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгартМатч завершен

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал разгромное поражение от «Штутгарта» (1:5) в 11-м туре Бундеслиги.

Это была катастрофа. Это было плохо. Мы не ладили с борьбой за мяч, совершили слишком много больших ошибок. Это трудно объяснить.

Если у тебя не идет реализация, я имею в виду всю команду, то у тебя проблема. «Штутгарт» играл хорошо, нам пришлось очень, очень плохо. Так не пойдет. «Штутгарт» хорошо сыграл в первом тайме, но мы сделали счет 1:1. Тем не менее мы хотели добиться большего во втором тайме. Получили очень глупый гол, который расстроил команду. Нас сегодня там не было.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:49
Бывает и такое.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 02:43
Пора Фавру ревизию наводить. Не все товарищи тянут уровень Боруссии. Начать надо с Витселя , парень просто никакой, а его позиция очень важна, хотя все позиции важны.
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:03
В первую очередь кинул своих болельщиков.
David Young
David Young ответ Juventus CR7 (раскрыть)
сегодня в 01:03
Скорее, как вообще можно было так влететь. Даже если бы играли в гостях, и против более сильной команды, это был бы позор, да, есть серьёзные потери, но даже при таком составе должны были хотя бы не быть разгромлены. Пока что худший матч сезоне, и очень тревожный звонок. Фавру придётся сильно постараться, чтобы не вылететь в относительно скором времени из клуба, и наладить ситуацию как можно скорее. Но у него это может и не получится, в общем в дортмундской Боруссии кризис, и он грозит стать довольно долгим, как минимум. Но возможности из него выйти есть, большая часть будет зависеть от сами напрямую причастных к клубу.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:57
Дортмунд многих кинул))
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 00:54
Как можно было дома так влететь!!!
1bear
1bear
сегодня в 00:37
провальный вечер,все ставки наоборот...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:22
Не ожидал от Борусии!
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