Куман: «Неправда, что игроки „Барселоны“ хотят играть по другой системе»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал слухи о том, что игроки каталонского клуба недовольны стилем игры, который ставит голландский специалист.

Я всегда стараюсь уважать футболистов и поддерживать их. Но если есть ошибки, надо говорить об этом с уважением. Я не «убиваю» ни одного игрока в клубе.

Если я говорю что-то о футболисте, значит уже обсуждал это с ним раньше. Неправда, что футболисты хотят играть по другой системе. Я разговариваю с ними каждый день, и они ничего не сказали мне о системе или моих пресс-конференциях. И я уважаю всех игроков команды.