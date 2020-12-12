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Куман: «Неправда, что игроки „Барселоны“ хотят играть по другой системе»

сегодня, 18:26

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал слухи о том, что игроки каталонского клуба недовольны стилем игры, который ставит голландский специалист.

Я всегда стараюсь уважать футболистов и поддерживать их. Но если есть ошибки, надо говорить об этом с уважением. Я не «убиваю» ни одного игрока в клубе.

Если я говорю что-то о футболисте, значит уже обсуждал это с ним раньше. Неправда, что футболисты хотят играть по другой системе. Я разговариваю с ними каждый день, и они ничего не сказали мне о системе или моих пресс-конференциях. И я уважаю всех игроков команды.

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Илья85
Илья85 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 18:54
Для этоц схемы ,при прессинге ,надо чтобы Месси отрабатывал.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:45
Можно было бы сыграть пару раз в 4-3-3..
Но Куману виднее)
Пока что его тактика успехов не приносит..
Cat01
Cat01
сегодня в 18:39
Зачем учить тренера это его работа
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:28
не иначе хотят играть по бразильской)))))
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 18:28
Как тренер скажет так и будут играть.
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