Ротен: «Мбаппе хочет быть похожим на Неймара»

Бывший полузащитник ПСЖ считает, что старается подражать своему одноклубнику Неймару.

Мбаппе не хватает уверенности в себе и ему труднее играть, когда уровень футболистов противника выше. Он может стать лучше, потому что он молод, но мы не замечаем особого прогресса. Есть много вещей, по которым мы видим, что у него проблемы.