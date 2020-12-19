Ротен: «Мбаппе хочет быть похожим на Неймара»

Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен считает, что Киллиан Мбаппе старается подражать своему одноклубнику Неймару.
Мбаппе не хватает уверенности в себе и ему труднее играть, когда уровень футболистов противника выше. Он может стать лучше, потому что он молод, но мы не замечаем особого прогресса. Есть много вещей, по которым мы видим, что у него проблемы.
Когда Неймара нет, Мбаппе хочет быть Неймаром, а когда он рядом, он хочет быть похожим на него. Мы можем скептически относиться к его игре, но складывается впечатление, что его будущее не в ПСЖ.
И дело не в ПСЖ.. Дело в том, что ему нужен норм тренер, который заставит пахать, а не звездиться на пустом месте..
И дело не в ПСЖ.. Дело в том, что ему нужен норм тренер, который заставит пахать, а не звездиться на пустом месте..