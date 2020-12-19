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Ротен: «Мбаппе хочет быть похожим на Неймара»

вчера, 16:30

Бывший полузащитник ПСЖ Жером Ротен считает, что Киллиан Мбаппе старается подражать своему одноклубнику Неймару.

Мбаппе не хватает уверенности в себе и ему труднее играть, когда уровень футболистов противника выше. Он может стать лучше, потому что он молод, но мы не замечаем особого прогресса. Есть много вещей, по которым мы видим, что у него проблемы.

Когда Неймара нет, Мбаппе хочет быть Неймаром, а когда он рядом, он хочет быть похожим на него. Мы можем скептически относиться к его игре, но складывается впечатление, что его будущее не в ПСЖ.

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Все комментарии
VERSTECK
VERSTECK
сегодня в 00:03
Хочет стать женоподобным симулянтом?
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 21:54
это печально...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:39
Неудачного кумира себе выбрал
David Young
David Young
вчера в 20:59
Одно дело брать пример с Неймара в игровом плане (хотя и здесь некоторые моменты, например излишнюю показную болевосприимчивость, лучше не перенимать), а другое - в личностном. Надеюсь на то, что Килиан будет мудрее, скромнее, у него будет менее эготизма, и больше стремления быть частью клуба, а не самостоятельной единицей, работающей на клуб.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:57
С таким цветом волос и до берегов Невы недалеко.
Nazi
Nazi
вчера в 20:31
Все верно говорит Ротен! Мбаппе перестал прогрессировать.. Очень, очень жаль...

И дело не в ПСЖ.. Дело в том, что ему нужен норм тренер, который заставит пахать, а не звездиться на пустом месте..
Carradona
Carradona
вчера в 19:59
Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты. (с) народная мудрость
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:16
Как это так?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:12, ред.
Мбаппе вполне самодостаточный игрок и кого то копировать нет смысла.То что есть у него , того нет у Неймара и наоборот.
juvenale
juvenale
вчера в 18:19
ну волосы красить начал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:33
Сомневаюсь, что Мбаппе хочет быть похожим на клоуна...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:25
тогда пусть идёт в цирковое училище)))
Cat01
Cat01
вчера в 17:24
Похожим чем игрой или причудами...
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:11
Неймар стратег и созидатель,чтобы быть на него похожим ?-Он уникален,второго такого нет и в ближайшем будущем не предвидится,жаль конечно ,но это жизнь.
_Философ_
_Философ_
вчера в 17:06
Тоже хочет быть белым?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:58
Плакать и валяться хочет?
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:39
Конечно... А то начнёт валяться на поле.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:33
Так вот откуда взялась эта лазурная прическа. Уверен, что Мбаппе может найти себе и более достойных образцов для подражания.
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