Ходжсон: «Хендерсону должны установить статую возле „Энфилда“»

Главный тренер «Кристал Пэлас» заявил, что считает капитана «Ливерпуля» легендарным игроком «красных».

Хендерсон — исключительный футболист. Он тот, кто очень усердно работает над своей игрой, и тот, кто постоянно становится лучше.

В 2012 году, когда он только перешёл в «Ливерпуль», мы взяли его с собой на чемпионат Европы 2012 года [тогда Ходжсон возглавлял сборную Англии]. Он был совсем другим игроком, чем сегодня.

Он много работал, чтобы стать главной фигурой в этом клубе. Я бы, конечно, поддержал его кандидатуру на звание спортсмена года по версии BBC. Привести «Ливерпуль» к их первому трофею после стольких лет и сделать это таким зрелищным способом — это уже гарантирует тебе статую возле «Энфилда».