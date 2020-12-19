Ходжсон: «Хендерсону должны установить статую возле „Энфилда“»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил, что считает капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона легендарным игроком «красных».
Хендерсон — исключительный футболист. Он тот, кто очень усердно работает над своей игрой, и тот, кто постоянно становится лучше.
В 2012 году, когда он только перешёл в «Ливерпуль», мы взяли его с собой на чемпионат Европы 2012 года [тогда Ходжсон возглавлял сборную Англии]. Он был совсем другим игроком, чем сегодня.
Он много работал, чтобы стать главной фигурой в этом клубе. Я бы, конечно, поддержал его кандидатуру на звание спортсмена года по версии BBC. Привести «Ливерпуль» к их первому трофею после стольких лет и сделать это таким зрелищным способом — это уже гарантирует тебе статую возле «Энфилда».
Напомним, что сегодня Хендерсон встретится со своим бывшим наставником в рамках 14-го тура АПЛ. «Кристал Пэлас» на своём поле примет «Ливерпуль».