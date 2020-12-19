ГлавнаяНовости

Ходжсон: «Хендерсону должны установить статую возле „Энфилда“»

вчера, 12:03

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон заявил, что считает капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона легендарным игроком «красных».

Хендерсон — исключительный футболист. Он тот, кто очень усердно работает над своей игрой, и тот, кто постоянно становится лучше.

В 2012 году, когда он только перешёл в «Ливерпуль», мы взяли его с собой на чемпионат Европы 2012 года [тогда Ходжсон возглавлял сборную Англии]. Он был совсем другим игроком, чем сегодня.

Он много работал, чтобы стать главной фигурой в этом клубе. Я бы, конечно, поддержал его кандидатуру на звание спортсмена года по версии BBC. Привести «Ливерпуль» к их первому трофею после стольких лет и сделать это таким зрелищным способом — это уже гарантирует тебе статую возле «Энфилда».

Напомним, что сегодня Хендерсон встретится со своим бывшим наставником в рамках 14-го тура АПЛ. «Кристал Пэлас» на своём поле примет «Ливерпуль».

Все новости
Артета: «Мы проиграли из-за двух ключевых эпизодов»
Сегодня, 00:09 Комментарии10
Грасия: «У Черышева был хороший момент во втором тайме»
Вчера, 21:44 Комментарии7
Куман: «Это была сложная игра»
Вчера, 21:27 Комментарии13
Ротен: «Мбаппе хочет быть похожим на Неймара»
Вчера, 16:30 Комментарии18
Пиоли: «Я очень разочарован травмой Ибрагимовича»
Вчера, 15:13 Комментарии1
Калабрия верит в победу «Милана» в Серии А
Вчера, 13:26 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:50
поставят но позже и в другом месте))
Бессмертный_Царь
Бессмертный_Царь
вчера в 12:21
На радужном постаменте)
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:07
У каждого свои кумиры.
shlomo
shlomo
вчера в 12:04
Ну вот...с этими статуями уже немного напрягать стали....:)))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100