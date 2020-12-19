Моуриньо: «Жедсон всегда оставался профессионалом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал возможное досрочное расторжение арендного договора полузащитника Жедсона. Основные права на игрока принадлежат «Бенфике».

Ситуация печальная, потому что его не было в заявке на Лигу Европы. Я считаю, когда игрока нет в заявке на 9 матчей, то это подрывает его уверенность и динамику игры.

Он еще молодой парень. Невероятно, но он не пропустил ни одной минуты на тренировке, он всегда оставался профессионалом. Так что надеюсь, что для него в ближайшее время наступят более удачные дни. С нами или без нас.