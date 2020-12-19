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Калабрия верит в победу «Милана» в Серии А

вчера, 13:26

Защитник «Милана» Давиде Калабрия заявил, что верит в победу своего клуба в Серии А. В данный момент «Милан» занимает первую позицию в таблице.

Вся команда переживает период отличной формы, и я очень счастлив. Однако мы не должны позволять себе отвлекаться на что-либо. «Милан» должен сосредоточиться на своем собственном пути.

Это правда, что в последнее время клуб переживает исторически сложное время, но сейчас мы на высоте, несмотря на травмы и пандемию.

Мы должны продолжать работать, потому что я считаю, что у нас есть качества, которые позволят оставаться на вершине до конца сезона.

Ранее ходили слухи, что Калабрия близок к продлению контракта с «Миланом».

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 14:25
А я вот не верю,не хватит у Милана ресурсов и стабильности на весь сезон.Да и опыта борьбы за трофеи нет,ни у игроков(кроме Ибры),ни у тренера.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:57
Какая победа?
В топ-4 попасть бы...
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:30
Без веры никуда!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:26
А чемионом будет всё равно Ювентус.
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