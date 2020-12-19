Калабрия верит в победу «Милана» в Серии А

Защитник «Милана» заявил, что верит в победу своего клуба в Серии А. В данный момент «Милан» занимает первую позицию в таблице.

Вся команда переживает период отличной формы, и я очень счастлив. Однако мы не должны позволять себе отвлекаться на что-либо. «Милан» должен сосредоточиться на своем собственном пути.

Это правда, что в последнее время клуб переживает исторически сложное время, но сейчас мы на высоте, несмотря на травмы и пандемию.

Мы должны продолжать работать, потому что я считаю, что у нас есть качества, которые позволят оставаться на вершине до конца сезона.