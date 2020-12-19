Агент Зинченко прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в РПЛ

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в российский клуб.
Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать.
Агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в российский клуб.
Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать.
Надеемся что парень сделает правильные выводы и примет единственно верное решение.
Всем здоровья.
Надеемся что парень сделает правильные выводы и примет единственно верное решение.
Всем здоровья.