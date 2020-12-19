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Агент Зинченко прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в РПЛ

вчера, 11:13

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в российский клуб.

Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать.

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dzvinka
dzvinka
вчера в 17:41
понятное дело, у парня будет полно предложений в той же АПЛ, не говоря о других клубах из топ-5 чемпионатов. Зарплата у него не раздута вообще, он получает даже меньше всяких дзюб и еже с ними, так что потенциально заинтересованых клубов в его переходе будет больше десятка, и при чем отличных клубов.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ariec93 (раскрыть)
вчера в 13:20
Небольно то он рвется куда либо. Ему предлагали аренду , но он отказался и вот уже давно сидит на лавке.
Посмотрим что дальше будет???
ariec93
ariec93 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 13:00
По российским меркам, он только карьеру начал. Переходит в любой клуб послабей, занимает родную позицию, и в путь.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 12:29
Очень и очень много...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:33
Абсолютно точно. Сколько таких у нас было и есть и не сосчитать.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 11:27
Его наверное и правда всё устраивает... Ситуевина напоминает нашу.. Не правда ли?
shlomo
shlomo
вчера в 11:26
Да если это и случится...и даже если он захочет....и даже если ему предложат хороший клуб....то....лично я сомневаюсь, что он (вернее его жена) захочет в РПЛ.....пусть агент суетиться и что то ищет для него...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:23
Реанимировать Сашу будет очень трудно и многим это вряд ли под силу. Саня уже давно не тот , что был прежде. Посидев на лавке МС , парень тем не менее достаточно обогатил свой шкафчик для трофеев. И ничего , что они лавочные, его похоже это вполне устраивает. А годы летят , наши годы как птицы летят.....Надо срочно менять ситуацию Александру, иначе про него просто совсем забудут. Будет очень жаль , если некогда талантливейший игрок закончит карьеру в полной безвестности.
Надеемся что парень сделает правильные выводы и примет единственно верное решение.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:22
Этого не может быть никогда.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:22
Эти слухи сам агент и распускает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:15
Концовка всегда одна,рпл
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