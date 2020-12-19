«Сочи» — о слухах о Кокорине: «Откуда появляется эта информация?»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о том, что клуб может подписать форварда «Спартака» Александра Кокорина.
Не понимаю, откуда появляется эта информация. Кокорин находится на контракте в «Спартаке». Сколько можно придумывать и раскачивать эту тему?
Он сейчас является дорогостоящим котом в мешке, образно говоря, всё ещё может стать лучше, чем сейчас, но не факт, что станет, и неизвестно, сколько именно потребуется для этого.
А Сочи уже сейчас весьма силён по меркам РПЛ, и имеет довольно высокие амбиции, всё ещё не российский топ, но обладает уровнем, которым как раз следует за уровнем топа РПЛ.
В целом будущее Кокорина является туманным, и скорее тёмным, чем светлым, но, в футбольном плане, у него всё ещё есть возможность прекратить свой застой или даже деградацию (смотря как оценивать), и вернуться хотя бы на примерно такой же уровень, который у него некогда был.
Ему мог бы пойти на пользу уход в один из европейских чемпионатов, но не в одну из высших лиг Топ-5, так как он вряд ли сможет потянуть какой-либо из клубов высших лиг Испании, Англии, Германии, Италии, или Франции. Но далеко не факт, что он на это пойдёт. Если брать финансовую сторону, его нынешняя ситуация наверняка очень даже устраивает, футбольная сторона вопроса его не особо устраивает, скорее всего, но, судя по всему, финансовая сторона является для него более важной. Так что он будет искать выгодные варианты для себя. В Спартаке он вряд ли задержится на слишком долгий срок, и вряд ли сможет сильно значительно улучшить свою игру до завершения контракта. Но не исключены и другие варианты.
Он сейчас является дорогостоящим котом в мешке, образно говоря, всё ещё может стать лучше, чем сейчас, но не факт, что станет, и неизвестно, сколько именно потребуется для этого.
А Сочи уже сейчас весьма силён по меркам РПЛ, и имеет довольно высокие амбиции, всё ещё не российский топ, но обладает уровнем, которым как раз следует за уровнем топа РПЛ.
В целом будущее Кокорина является туманным, и скорее тёмным, чем светлым, но, в футбольном плане, у него всё ещё есть возможность прекратить свой застой или даже деградацию (смотря как оценивать), и вернуться хотя бы на примерно такой же уровень, который у него некогда был.
Ему мог бы пойти на пользу уход в один из европейских чемпионатов, но не в одну из высших лиг Топ-5, так как он вряд ли сможет потянуть какой-либо из клубов высших лиг Испании, Англии, Германии, Италии, или Франции. Но далеко не факт, что он на это пойдёт. Если брать финансовую сторону, его нынешняя ситуация наверняка очень даже устраивает, футбольная сторона вопроса его не особо устраивает, скорее всего, но, судя по всему, финансовая сторона является для него более важной. Так что он будет искать выгодные варианты для себя. В Спартаке он вряд ли задержится на слишком долгий срок, и вряд ли сможет сильно значительно улучшить свою игру до завершения контракта. Но не исключены и другие варианты.
Да беспонтово, да смешно, но слух то пойдёт!!!
Немцу не понять русских, Это чудо сейчас может купить только один клуб, но Кокорин у них сейчас на контракте!!!
Да беспонтово, да смешно, но слух то пойдёт!!!
Немцу не понять русских, Это чудо сейчас может купить только один клуб, но Кокорин у них сейчас на контракте!!!
Если он хочет еще поиграть, а не только тупо в кассу заходить, можно подумать над возвращением в Сочи. Думаю, стороны пойдут на уступки и договорятся. Это выгодно всем сторонам...
Если он хочет еще поиграть, а не только тупо в кассу заходить, можно подумать над возвращением в Сочи. Думаю, стороны пойдут на уступки и договорятся. Это выгодно всем сторонам...
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Ахахахаа
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Ахахахаа