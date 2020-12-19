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«Сочи» — о слухах о Кокорине: «Откуда появляется эта информация?»

вчера, 18:32

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал слухи о том, что клуб может подписать форварда «Спартака» Александра Кокорина.

Не понимаю, откуда появляется эта информация. Кокорин находится на контракте в «Спартаке». Сколько можно придумывать и раскачивать эту тему?

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MikeSevas
MikeSevas ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:05
Лучшего варианта чем Сочи у него просто нет. А все рассуждения о Европах ,пустое балобольство ни о чём. В Сочи он смотрелся и играл на уровне. Да и Сочи очень не плохая и очень сбалансированная команда с амбициями на Еврокубки.
David Young
David Young
вчера в 20:35
Если оценивать нынешнего Кокорина реально, то не факт, что даже Сочи он сможет потянуть, хотя шансы там у него лучше, чем в Спартаке, ввиду различных причин. Но вероятность его возвращения в Сочи, где он провёл некоторое время в аренде, невысока.

Он сейчас является дорогостоящим котом в мешке, образно говоря, всё ещё может стать лучше, чем сейчас, но не факт, что станет, и неизвестно, сколько именно потребуется для этого.

А Сочи уже сейчас весьма силён по меркам РПЛ, и имеет довольно высокие амбиции, всё ещё не российский топ, но обладает уровнем, которым как раз следует за уровнем топа РПЛ.

В целом будущее Кокорина является туманным, и скорее тёмным, чем светлым, но, в футбольном плане, у него всё ещё есть возможность прекратить свой застой или даже деградацию (смотря как оценивать), и вернуться хотя бы на примерно такой же уровень, который у него некогда был.

Ему мог бы пойти на пользу уход в один из европейских чемпионатов, но не в одну из высших лиг Топ-5, так как он вряд ли сможет потянуть какой-либо из клубов высших лиг Испании, Англии, Германии, Италии, или Франции. Но далеко не факт, что он на это пойдёт. Если брать финансовую сторону, его нынешняя ситуация наверняка очень даже устраивает, футбольная сторона вопроса его не особо устраивает, скорее всего, но, судя по всему, финансовая сторона является для него более важной. Так что он будет искать выгодные варианты для себя. В Спартаке он вряд ли задержится на слишком долгий срок, и вряд ли сможет сильно значительно улучшить свою игру до завершения контракта. Но не исключены и другие варианты.
pomor45
pomor45 ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 20:31
Лакомый застревает в горле. Многие уже подавились этим кусочком.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:12
Тедеско решил отомстить!
Да беспонтово, да смешно, но слух то пойдёт!!!
Немцу не понять русских, Это чудо сейчас может купить только один клуб, но Кокорин у них сейчас на контракте!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:35
У Кокорина получалось в Сочи многое. В Спартаке как отрезало.
Если он хочет еще поиграть, а не только тупо в кассу заходить, можно подумать над возвращением в Сочи. Думаю, стороны пойдут на уступки и договорятся. Это выгодно всем сторонам...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:33
Кокорин уже становится похож на расточительную стареющую содержанку, которую прежние владельцы в попытке избавления от финансовых затрат пытаются подложить под своих знакомых.
pioner1987
pioner1987 ответ Snake Plissken (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Молодой? Этот бездарный+бездельник нам ненужен. Федун дегенерат, что его взял. Никогда не понимал зачем он.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:15
это совсем не вопрос))
Futurista
Futurista
вчера в 19:15
particular
particular
вчера в 19:14
"Находится на контракте" как барин на содержании... Не играет, не рвёт жилы... И, ведь, кто-то это допустил и считает вполне нормальным...
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 19:13
два раза в Сочи не войдёшь
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:08
Кокоша - лакомый кусочек.
Snake Plissken
Snake Plissken
вчера в 19:01
Спартачи цену набивают этому молодому талантливому футболисту
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:57
Это и так понятно, федун конечно.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 18:48
Кокорин находится на контракте в «Спартаке»
_____
Ахахахаа
beefs
beefs
вчера в 18:46
а кому то же это нужно...
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:43
Там Заболотный заиграл.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:42
Мы его уже взяли... Подумал Рубашка)))
shlomo
shlomo
вчера в 18:38
О как ...триллер закручивает сюжет...даже Сочи уже не нужен
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