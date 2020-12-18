Кокорина хочет подписать клуб РПЛ. Игрок склоняется к уходу из «Спартака»

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вчера, 18:08

В трансфере нападающего «Спартака» заинтересован один из клубов Российской Премьер-Лиги.

По информации источника, сам футболист склоняется к уходу из клуба, но из-за вероятного ухода главного тренера команды Доменико Тедеско со своего поста после окончания сезона форвард может остаться в «Спартаке».

Отмечается, что Кокорин может быть заинтересован в работе со специалистом, который возглавит красно-белых после Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заставит тренироваться травмированного Кокорина до 31 декабря.