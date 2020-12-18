Кокорина хочет подписать клуб РПЛ. Игрок склоняется к уходу из «Спартака»

В трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина заинтересован один из клубов Российской Премьер-Лиги.
По информации источника, сам футболист склоняется к уходу из клуба, но из-за вероятного ухода главного тренера команды Доменико Тедеско со своего поста после окончания сезона форвард может остаться в «Спартаке».
Отмечается, что Кокорин может быть заинтересован в работе со специалистом, который возглавит красно-белых после Тедеско.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заставит тренироваться травмированного Кокорина до 31 декабря.
Немцев на дух не переносит !
Немцев на дух не переносит !
Благодаря этому Кокорин дотянет до конца сезона, не напрягая и не портя здоровье, в основном сидя в своей квартире в Москве, а потом придёт новый тренер, и можно будет показать наигранную заинтересованность и ещё отсидеть год в Спартаке. За это время накапает 8 миллионов евро чистыми плюс 2,5 миллиона евро капнуло за подписание контракта. Итого просто так точно заберёт свои чуть больше 10 миллионов евро у Спартака! А к тому времени ещё и курс подрастёт. Вообще блеск) респект Сане!
Благодаря этому Кокорин дотянет до конца сезона, не напрягая и не портя здоровье, в основном сидя в своей квартире в Москве, а потом придёт новый тренер, и можно будет показать наигранную заинтересованность и ещё отсидеть год в Спартаке. За это время накапает 8 миллионов евро чистыми плюс 2,5 миллиона евро капнуло за подписание контракта. Итого просто так точно заберёт свои чуть больше 10 миллионов евро у Спартака! А к тому времени ещё и курс подрастёт. Вообще блеск) респект Сане!