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Кокорина хочет подписать клуб РПЛ. Игрок склоняется к уходу из «Спартака»

вчера, 18:08

В трансфере нападающего «Спартака» Александра Кокорина заинтересован один из клубов Российской Премьер-Лиги.

По информации источника, сам футболист склоняется к уходу из клуба, но из-за вероятного ухода главного тренера команды Доменико Тедеско со своего поста после окончания сезона форвард может остаться в «Спартаке».

Отмечается, что Кокорин может быть заинтересован в работе со специалистом, который возглавит красно-белых после Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заставит тренироваться травмированного Кокорина до 31 декабря.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:38
Сразу видно - патриот !
Немцев на дух не переносит !
протон1
протон1
вчера в 22:57
немец видит в нем обузу . а не игрока. и правильно делает
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:56
Неужели следующие дураки найдутся
номер 12
номер 12 ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 22:44
Еще Сочи и Динамо
pomor45
pomor45
вчера в 22:10, ред.
История про то, как не было у бабы (Спартака) хлопот, так приобрела порося Кокошу.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:06
да иди ты в зенит)))))))))))))))
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 21:37
Вернётся в Сочи и если заиграет на уровне,будут Сочи играть в евро кубках в следующем году.
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:30
Уровен Кокорина ниже Спартака. Он может играть на таком уровне только Фнл
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:28
Скорее всего в Рубин, только там ему заплатят денег сколько он запросит.
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
вчера в 21:25
Да можно взять, пусть сидит на лавке и за это платит зп 2-3 играющим игрокам. В контракте прописать суммы со знаком минус
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:44
Толь я бы сказал какие они)) Но забанят(
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:24
Самый оплачиваемый и самый бесполезный.
старина
старина ответ kella (раскрыть)
вчера в 20:14
Действительно)
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 20:13
Да что Спартаку, нефтянка страны качается цены растут. Четыреста миллионов туда семьсот еще раз туда. Жирные голуби даже летать не могут, деньги не считают.
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
вчера в 20:13
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    вчера в 20:10
    Кокорин все правильно делает. Сейчас появилась новость об уходе Тедеско. Значит надо говорить, что заинтересован в работе со следующим тренером.

    Благодаря этому Кокорин дотянет до конца сезона, не напрягая и не портя здоровье, в основном сидя в своей квартире в Москве, а потом придёт новый тренер, и можно будет показать наигранную заинтересованность и ещё отсидеть год в Спартаке. За это время накапает 8 миллионов евро чистыми плюс 2,5 миллиона евро капнуло за подписание контракта. Итого просто так точно заберёт свои чуть больше 10 миллионов евро у Спартака! А к тому времени ещё и курс подрастёт. Вообще блеск) респект Сане!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:06
    Игрок не склоняется , а слоняется из команды одной в другую.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    вчера в 19:59
    В Уфу, Зарема поспособствует.
    arsena1
    arsena1
    вчера в 19:55
    По достоверной информации в возвращении Кокорина заинтересована сборная СИЗО
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:54
    Есть инфа,что уйдёт в Тамбов! 🤫😜
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 19:48
    ...И пусть канает .....,редиска ! ))))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 19:45
    ...И пусть канает .....,редиска ! ))))
    Oplot
    Oplot ответ kella (раскрыть)
    вчера в 19:36, ред.
    Самое главное у Зенита все ок!Семак лучший,команда показывает феноменальный атакующий футбол!Зенит годость России!!!
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 19:33
    Что вокруг этого бездаря хороводы водят? Королева млять-он видите ли может быть заинтересован..Пусть валит скорее вместе с Бакаевым и Мозесом. Квинси на фланг к Ларссону и Понсе.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:18
    Скатертью дорога....И чем быстрее , тем лучше и для самого Кокорина , и для Спартака.
    Tommy Lee 2
    Tommy Lee 2
    вчера в 19:16
    Оказывается Кокорин просто не заинтересован в работе с Тедеско.
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 19:12
    Мог бы предположить что в Краснодар, они как раз искали форварда с российским паспортом, но репутация Кокорина не даст состояться этому трансферу.
    kella
    kella
    вчера в 19:01
    Интересно девки пляшут!
    shlomo
    shlomo ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 18:53
    Понятно, что у богатых свои причуды, но они не настолько припоцанные, чтобы "просто раздавать бабки"...уж лучше купят 40 -50 летнего "бывшую звезду" для сидения на лавке и создания имиджа....:))))
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    вчера в 18:53
    В ростове все сгодится.
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