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«Сочи» хочет вернуть Кокорина

вчера, 14:41

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может вернуться в «Сочи».

Как сообщается, в «Сочи» считают, что форвард собирается покинуть московский клуб. Сам футболист ожидает, кто станет новым главным тренером «красно-белых», и только потом будет принимать решение о своём будущем.

Отмечается, что «Сочи» готов предложить Кокорину контракт, условия которого будут близкими к тем, которые Александр имеет в «Спартаке». Кроме того, руководство «Сочи» готово заверить нападающего, что команда закончит сезон в верхней половине таблицы.

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Все комментарии
Ruslan7797
Ruslan7797
сегодня в 00:16
Сочи уже уверено говорит что будет втройке? Обьявите весь список пожалуйста, зачем нам тогда у Канделаки ТВ покупать матч премьер ,смотреть как и без нашего просмотра уже решено
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:37
Похоже что чемпиона уже можно объявлять досрочно ...
Да что там чемпиона - Мутко, опубликуй всю итоговую таблицу , да пора уже всем разъезжаться по БАЛЯМ !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:28
Все понятно. Место в первой тройке Ротенберг выкупил.
Интересно вместо какого клуба ?
Опять Спартак лишний ?
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 22:33, ред.
В Спартаке Кокорину места не было изначально. А игрок он не плохой ,особенно для Зенита ,но туда ему дорога закрыта. Если пойдёт в Сочи ,скорее всего заиграет при хорошем контракте. Это его последний шанс в силу возраста и своего прошлого. И с Кокориным будут Сочи в Евро кубках в следующем году.
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:05
Как сообщается, в «Сочи» считают, что форвард собирается покинуть московский клуб. Сам футболист ожидает, кто станет новым главным тренером «красно-белых», и только потом будет принимать решение о своём будущем.

Отмечается, что «Сочи» готов предложить Кокорину контракт, условия которого будут близкими к тем, которые Александр имеет в «Спартаке». Кроме того, руководство «Сочи» готово заверить нападающего, что команда закончит сезон в верхней половине таблицы.

- Какой-то БСК ("Бред Сивой Кобылы")!!! Сообщается (КЕМ?)..., Отмечается (КЕМ?)..., Руководство "Сочи" в чём-то готово заверить Кокорина - НА ФИГА??? ДА КТО ОН ТАКОЙ???

- "Сочи" и так неплохо играет для своего "возраста"! 4-е место перед зимней паузой. И скажите, бога ради, зачем осложнять себе весеннюю концовку чемпионата подписанием Кокорина? Кому Это надо???
Сп62
Сп62
вчера в 22:01
Пока он будет показывать ту игру, которую показывает в Спартаке, его не то, что в Сочи, в Уфу не возмут.
ТТ
ТТ
вчера в 20:52
А с Сочи обратно в зенит ! Так будет честно!
safari-05
safari-05
вчера в 20:37
Каким образом хотят заверить. Странная гарантия.
112910415
112910415
вчера в 20:34
не, не хочет
Robinson
Robinson
вчера в 19:34, ред.
Кому вообще нужен этот бездарь? Он за 12 лет что играет в чемпионате и еврокубках забил всего 67 голов, что выходит около 5,5 голов за сезон.
kust07
kust07
вчера в 19:24
откуда у Сочи такая уверенность? неужели заранее все спланировано ,кто где и какое место займет.
zzz-
zzz-
вчера в 18:29
судейство прощу если заберете..)
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:19
Оно и понятно)А вот хочет ли сам Александр в Сочи? Он то наверняка горит желанием попробовать свои силы в Европе!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:13
Пусть сами с ним мучаются
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:02
Таможня дает добро!
berda2003
berda2003
вчера в 17:53
а еще всем городом дадут клятву гиппократа...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:37, ред.
Пашалича в Аталанту......Крала в Вест Хэм.....Тиля во Фрайбург......Зе Луиша в Локо.....Кокорина в Сочи......Педро Рошу во Фламенго......

Вот когда дорастут до уровня Спартака - тогда пусть приходят и играют....)))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SpaM-SARW (раскрыть)
вчера в 17:16
Вполне возможно.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответ Верг (раскрыть)
вчера в 17:16
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:14
    Для этого отобрали 4 очка у Спартака
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 17:05, ред.
    Сочи хороший вариант для Кокорина. С его игрой даже в фнл не попадает в состав.
    У Спартака будет другой тренер который тоже посадить Кокорина в скамейки запасные
    mensk
    mensk
    вчера в 16:54
    Хотели бы, так он давно играл бы за Сочи.
    Futurista
    Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 16:53
    Kresi frok
    Kresi frok
    вчера в 16:52
    Ахаха, еще подстилаться под этот биомусор. Стыдно за чемпионат двара!
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 16:47
    У Сани все нормально, все ровно, пока мы тут лясы точим и его обсуждаем он отдыхает у океана, зарплата капает, агент суетится-работает.
    shlifen
    shlifen
    вчера в 16:28
    Агент у Кокорина конечно топовый, игрок сыграл в сезоне 8 матчей, забил 1 гол, в прошлом сезоне 12 игр, а гонору по описаниям столько, словно речь о топовой звезде чемпионата =)
    "Сам футболист ожидает, кто станет новым главным тренером «красно-белых», и только потом будет принимать решение о своём будущем." - его высочество само решит, с кого деньги выбивать будет =) С текущего или со следующего работадателя =)
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 16:14
    Да конечно, зачем уходил, такой город
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 15:47
    Это точно, че6ловек за последние три года провел уже 12 матчей, утомился. Надо серьезно отдохнуть, а потом срубить бабло от Федуна. Единственная разумная мысль, точнее намек, что в этом сезоне Сочи в итоге будет выше Спартака. С этим соглашусь.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    вчера в 15:43, ред.
    Кокоха в спартаке неплохо денег срубил, теперь можно пойти на повышение в футбол поиграть.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 15:33, ред.
    Сперва дайте нормально отдохнуть Кокорину
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