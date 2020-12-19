«Сочи» хочет вернуть Кокорина

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин может вернуться в «Сочи».
Как сообщается, в «Сочи» считают, что форвард собирается покинуть московский клуб. Сам футболист ожидает, кто станет новым главным тренером «красно-белых», и только потом будет принимать решение о своём будущем.
Отмечается, что «Сочи» готов предложить Кокорину контракт, условия которого будут близкими к тем, которые Александр имеет в «Спартаке». Кроме того, руководство «Сочи» готово заверить нападающего, что команда закончит сезон в верхней половине таблицы.
Да что там чемпиона - Мутко, опубликуй всю итоговую таблицу , да пора уже всем разъезжаться по БАЛЯМ !
Да что там чемпиона - Мутко, опубликуй всю итоговую таблицу , да пора уже всем разъезжаться по БАЛЯМ !
Интересно вместо какого клуба ?
Опять Спартак лишний ?
Интересно вместо какого клуба ?
Опять Спартак лишний ?
Отмечается, что «Сочи» готов предложить Кокорину контракт, условия которого будут близкими к тем, которые Александр имеет в «Спартаке». Кроме того, руководство «Сочи» готово заверить нападающего, что команда закончит сезон в верхней половине таблицы.
- Какой-то БСК ("Бред Сивой Кобылы")!!! Сообщается (КЕМ?)..., Отмечается (КЕМ?)..., Руководство "Сочи" в чём-то готово заверить Кокорина - НА ФИГА??? ДА КТО ОН ТАКОЙ???
- "Сочи" и так неплохо играет для своего "возраста"! 4-е место перед зимней паузой. И скажите, бога ради, зачем осложнять себе весеннюю концовку чемпионата подписанием Кокорина? Кому Это надо???
Отмечается, что «Сочи» готов предложить Кокорину контракт, условия которого будут близкими к тем, которые Александр имеет в «Спартаке». Кроме того, руководство «Сочи» готово заверить нападающего, что команда закончит сезон в верхней половине таблицы.
- Какой-то БСК ("Бред Сивой Кобылы")!!! Сообщается (КЕМ?)..., Отмечается (КЕМ?)..., Руководство "Сочи" в чём-то готово заверить Кокорина - НА ФИГА??? ДА КТО ОН ТАКОЙ???
- "Сочи" и так неплохо играет для своего "возраста"! 4-е место перед зимней паузой. И скажите, бога ради, зачем осложнять себе весеннюю концовку чемпионата подписанием Кокорина? Кому Это надо???
Вот когда дорастут до уровня Спартака - тогда пусть приходят и играют....)))))
Вот когда дорастут до уровня Спартака - тогда пусть приходят и играют....)))))
У Спартака будет другой тренер который тоже посадить Кокорина в скамейки запасные
У Спартака будет другой тренер который тоже посадить Кокорина в скамейки запасные
"Сам футболист ожидает, кто станет новым главным тренером «красно-белых», и только потом будет принимать решение о своём будущем." - его высочество само решит, с кого деньги выбивать будет =) С текущего или со следующего работадателя =)
"Сам футболист ожидает, кто станет новым главным тренером «красно-белых», и только потом будет принимать решение о своём будущем." - его высочество само решит, с кого деньги выбивать будет =) С текущего или со следующего работадателя =)