«Сочи» хочет вернуть Кокорина

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вчера, 14:41

Нападающий «Спартака» может вернуться в «Сочи».

Как сообщается, в «Сочи» считают, что форвард собирается покинуть московский клуб. Сам футболист ожидает, кто станет новым главным тренером «красно-белых», и только потом будет принимать решение о своём будущем.

Отмечается, что «Сочи» готов предложить Кокорину контракт, условия которого будут близкими к тем, которые Александр имеет в «Спартаке». Кроме того, руководство «Сочи» готово заверить нападающего, что команда закончит сезон в верхней половине таблицы.