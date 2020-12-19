«Динамо» интересуется защитником «Фейеноорда»

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вчера, 14:00

Защитник «Фейеноорда» может продолжить карьеру в РПЛ .

Как сообщается, интерес к футболисту проявляет «Динамо». Московский клуб является не единственным претендентом на игрока. Ньюкупа связывают с переходом в команды из Англии, Германии, Франции и Турции.

Контракт защитника истекает летом 2021 года, однако «Фейеноорд» имеет опцию продления соглашения с футболистом в одностороннем порядке ещё на один год. Ожидается, что голландский клуб ей воспользуется, чтобы не потерять своего игрока бесплатно следующим летом.

Ранее появились слухи о том, что «Зенит» интересуется полузащитником «Атлетико» Эктором Эррерой.