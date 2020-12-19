Мойес заинтересован в переходе Крала в «Вест Хэм»

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сегодня, 10:12

Полузащитник «Спартака» может перебраться в АПЛ .

Как сообщается, «Вест Хэм» планирует усилить позицию центрального хавбека в зимнее трансферное окно. Главный тренер «молотобойцев» считает, что Крал будет идеальным кандидатом на эту роль. Шотландский специалист видит в хавбеке «Спартака» футболиста, который сможет на долгие годы закрепить за собой место в полузащите клуба. Мойес предпочитает подписывать в свои команды молодых и многообещающих игроков.

Кроме того, ещё одним аргументом в пользу данного трансфера является тот факт, что Крал и защитник «Вест Хэма» являются клиентами одного и того же агента, который может поспособствовать этому переходу.