ГлавнаяНовости

Мойес заинтересован в переходе Крала в «Вест Хэм»

сегодня, 10:12

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перебраться в АПЛ.

Как сообщается, «Вест Хэм» планирует усилить позицию центрального хавбека в зимнее трансферное окно. Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес считает, что Крал будет идеальным кандидатом на эту роль. Шотландский специалист видит в хавбеке «Спартака» футболиста, который сможет на долгие годы закрепить за собой место в полузащите клуба. Мойес предпочитает подписывать в свои команды молодых и многообещающих игроков.

Кроме того, ещё одним аргументом в пользу данного трансфера является тот факт, что Крал и защитник «Вест Хэма» Владимир Коуфал являются клиентами одного и того же агента, который может поспособствовать этому переходу.

Все новости
Агент Кокорина подтвердил, что Александра хотела купить «Фиорентина»
Вчера, 21:13 Комментарии16
СлухиКокорина хочет подписать клуб РПЛ. Игрок склоняется к уходу из «Спартака»
Вчера, 18:08 Комментарии49
Слухи«Спартак» может вернуть Промеса
17 декабря Комментарии59
Слухи«Локомотив» подпишет контракт с Берковским на три года
16 декабря Комментарии2
Слухи«Зенит» и «Порту» поспорят за Эктора Эрреру
16 декабря Комментарии21
Геркус: «Этой зимой Кверквелия может перейти в турецкий чемпионат»
15 декабря Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
DEIVID
DEIVID
сегодня в 10:19
Заиграет там так же как и Соучек. Тем более Крал явно талантливее и разностороннее.
Faustello
Faustello
сегодня в 10:18
Эх, ещё одна легенда Спартака уйдет!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:15
Пока рано, Он ещё кораллы не украл у федуна)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:15
Врятли это произойдет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100