Мойес заинтересован в переходе Крала в «Вест Хэм»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перебраться в АПЛ.
Как сообщается, «Вест Хэм» планирует усилить позицию центрального хавбека в зимнее трансферное окно. Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес считает, что Крал будет идеальным кандидатом на эту роль. Шотландский специалист видит в хавбеке «Спартака» футболиста, который сможет на долгие годы закрепить за собой место в полузащите клуба. Мойес предпочитает подписывать в свои команды молодых и многообещающих игроков.
Кроме того, ещё одним аргументом в пользу данного трансфера является тот факт, что Крал и защитник «Вест Хэма» Владимир Коуфал являются клиентами одного и того же агента, который может поспособствовать этому переходу.