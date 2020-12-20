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Гасперини — о Миранчуке: «Теперь у нас больше разнообразия в атаке»

вчера, 23:50
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини похвалил полузащитников команды Алексея Миранчука и Руслана Малиновского после победы над «Ромой» (4:1) в 13-м туре Серии А.

Я очень рад за Малиновского и Миранчука, который до вторника все еще был на карантине из-за коронавируса. Теперь у нас больше разнообразия в атаке.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:33
Аталанта продолжает радовать
ДСА
ДСА
сегодня в 04:15
Матч действительно удался.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:31
Лишь бы давал играть Лёхе!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:10
После первого тайма трудно было представить , что матч закончится разгромом Ромы. Рома первая забила и практически весь тайм не давала ничего создать Аталанте. Лишь в конце тайма у хозяев стало что получаться, но тайм все же выиграли гости. Что с Ромой случилось во втором - это непонятно. Аталанта преобразилась и легко забила четыре мяча. Рома же выглядела просто беспомощно . Впрочем Рома уже на протяжении многих лет играет очень нестабильно.
Гасперини просто переиграл своего коллегу. Правильные замены усилили игру .
Вполне заслуженная победа Аталанты.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:10
Пока только 5 минут на замену!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:02
Наверное так оно и есть.
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