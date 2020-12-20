Гасперини — о Миранчуке: «Теперь у нас больше разнообразия в атаке»

Наставник «Аталанты» похвалил полузащитников команды и после победы над «Ромой» (4:1) в 13-м туре Серии А.

Я очень рад за Малиновского и Миранчука, который до вторника все еще был на карантине из-за коронавируса. Теперь у нас больше разнообразия в атаке.