Перес: «Зидан – символ „Реала“. И как игрок, и как тренер»

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о значении главного тренера Зинедина Зидана для клуба.
Зидан – символ «Реала». И как игрок, и как тренер. Мы продолжаем доверять этой команде. В ее составе есть очень важные игроки, такие как капитан Рамос.
Недавно о своей работе в «Реале» высказался и сам Зидан.
Рауль???? А кто тогда Ди Стефано ???
Рауль???? А кто тогда Ди Стефано ???
Кроос модрич рамос марсело бензема уйдут...
На Азара уже можно не расчитывать
Кроос модрич рамос марсело бензема уйдут...
На Азара уже можно не расчитывать