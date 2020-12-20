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Перес: «Зидан – символ „Реала“. И как игрок, и как тренер»

сегодня, 13:32

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о значении главного тренера Зинедина Зидана для клуба.

Зидан – символ «Реала». И как игрок, и как тренер. Мы продолжаем доверять этой команде. В ее составе есть очень важные игроки, такие как капитан Рамос.

Недавно о своей работе в «Реале» высказался и сам Зидан.

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Все комментарии
RR117
RR117
сегодня в 16:20
Зидан, символ французской сборной, легенда игравшая в Реале и значимый тренер для Реала.
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Alex12357 (раскрыть)
сегодня в 15:10
Ну имеется ввиду не главный символ реала иначе так же можно сказать
Рауль???? А кто тогда Ди Стефано ???
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 15:09
Да пора начинать перестраивать команду
Кроос модрич рамос марсело бензема уйдут...
На Азара уже можно не расчитывать
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:08
Лысый -символ Реала ??????????А кто тогда Рауль?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:43
Трудно не согласиться с этим!
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:10
Так и есть, кто бы спорил
drug01
drug01
сегодня в 13:59
Сегодня нужны результаты....
shur
shur
сегодня в 13:47
...ну вот уйдёт Рамос,не мальчик вообще то, и кредит доверия что?!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:38
Что правда, то правда.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:33
Посмотрим...кредит доверия не вечен
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