Десайи: «Ибрагимович является лидером, который нужен „Милану“»

Экс-полузащитник «Милана» Марсель Десайи высоко оценил влияние Златана Ибрагимовича на результаты «россонери» в текущем сезоне Серии А.
Я не знаю, является ли он лидером или капитаном команды, но игроки следуют за ним, потому что он дает результаты. Я впечатлен, ведь в 39 лет подобное трудно осуществить.
Футбол — это все для Златана, он сделал все возможное, чтобы продолжить свою карьеру. Постарался как морально, так и физически остаться в лучшем виде.
Златан является лидером, который нужен «Милану», чтобы воплотить свой проект и вырастить команду для будущего.
На данный момент Златан восстанавливается от травмы.