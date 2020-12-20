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Десайи: «Ибрагимович является лидером, который нужен „Милану“»

сегодня, 11:56

Экс-полузащитник «Милана» Марсель Десайи высоко оценил влияние Златана Ибрагимовича на результаты «россонери» в текущем сезоне Серии А.

Я не знаю, является ли он лидером или капитаном команды, но игроки следуют за ним, потому что он дает результаты. Я впечатлен, ведь в 39 лет подобное трудно осуществить.

Футбол — это все для Златана, он сделал все возможное, чтобы продолжить свою карьеру. Постарался как морально, так и физически остаться в лучшем виде.

Златан является лидером, который нужен «Милану», чтобы воплотить свой проект и вырастить команду для будущего.

На данный момент Златан восстанавливается от травмы.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:48
Ибра везде был лидером!Старался по крайней мере
holms918
holms918
сегодня в 12:34
Златану скорейшего выздоровления.
Loko57
Loko57
сегодня в 12:12
Сейчас у Милана без Ибры будут тяжкие дни.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:07
Ибрагимович может стать лидером в любой команде.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:05
Взять его в "Барселону" - Месси сразу сбежит.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:01
Да Милан и не отказывается от него
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