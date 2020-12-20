Десайи: «Ибрагимович является лидером, который нужен „Милану“»

Экс-полузащитник «Милана» высоко оценил влияние на результаты «россонери» в текущем сезоне Серии А.

Я не знаю, является ли он лидером или капитаном команды, но игроки следуют за ним, потому что он дает результаты. Я впечатлен, ведь в 39 лет подобное трудно осуществить.

Футбол — это все для Златана, он сделал все возможное, чтобы продолжить свою карьеру. Постарался как морально, так и физически остаться в лучшем виде.

Златан является лидером, который нужен «Милану», чтобы воплотить свой проект и вырастить команду для будущего.