Данченков — о решении суда по делу Широкова: «Я очень сильно расстроен»

Арбитр Никита Данченков прокомментировал приговор суда по делу бывшего футболиста сборной России .

Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всё обдумать.

Пускай кроссовки продаёт, наверное, им деньги нужны. Купил бы кроссовки? У меня свои есть. Извинений я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм.