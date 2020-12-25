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Данченков — о решении суда по делу Широкова: «Я очень сильно расстроен»

сегодня, 16:44

Арбитр Никита Данченков прокомментировал приговор суда по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.

Сложно сказать, нужно прийти в себя после решения. Их сторона была с самого начала уверена. Для них итог очень хороший, для нас – не очень. Я очень сильно расстроен. Нужно сейчас прийти в себя и всё обдумать.

Пускай кроссовки продаёт, наверное, им деньги нужны. Купил бы кроссовки? У меня свои есть. Извинений я не принял, потому что не считаю искренними. Думаю, все извинения будут нести сарказм.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 17:20
И снова связи всё порешали.
Не зря Широков вертелся с крупными шишками в области спорта и политики.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:07
В любом случае это уголовка, так что все закончилось вполне предсказуемо, реальный срок за такое при прочих равных условиях не дают
beefs
beefs
сегодня в 17:00
ну ты же не Ан...
Loko57
Loko57
сегодня в 16:47
Отстойный он судья и человек
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:47
Да уж, по сути простили Широкова. А зря.
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