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Булыкин: «В сложной группе ЛЧ „Локо“ при Николиче показывал достойную игру»

сегодня, 11:28

Член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал изменения в руководстве московского клуба, а также поделился мнением о результатах «железнодорожников» под руководством Марко Николича.

Владимира [Леонченко] я знаю хорошо, это футбольный человек, что самое главное. Плюс в свое время он играл за «Локомотив».

Станет ли торпедовское прошлое проблемой во взаимоотношениях с фанатами? Не думаю. Во время футбольной карьеры игроки выступают за разные клубы. Главное, как он проявит себя в новом качестве. Где он играл 20 лет назад, не так важно.

Как оцениваю работу Николича после прихода в «Локомотив»? Не будем забывать, что при нем команда финишировала второй в предыдущем сезоне и напрямую вышла в Лигу чемпионов. В сложной группе «Локомотив» при Николиче показывал достойную игру, но, к сожалению, не сумел продолжить выступление в еврокубках.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:05
Результаты будут в конце сезона
particular
particular
сегодня в 11:58
Булыкин говорит уже не как футболист, а как действующий функционер, - углы сглаживаются, недостатки не обнажаются и, на всякий случай, мягко стелет...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:53
Надо признать, что Локомотив действительно достойно выглядел в ЛЧ в большинстве матчей, а вот в ЧР все как раз было наоборот, очки давались с превеликим трудом. Причин может быть много . ЛЧ сама по себе мотивирует, каждый хочет себя показать, поэтому и концентрация, и мотивация запредельные. А на ЧР уже похоже ни силенок, ни мотивации, ни желания не оставалось. Трудно нашим почему то с ЕК на наш чемпионат перестроится, причем всем. Ведь все команды после игр в ЕК в ЧР теряли очки. Не умеем мы переключаться и это уже не первый год так. У Локо к тому же не хватило скамейки , чтобы более ровно провести осенний отрезок.
Хочется верить, что Локо выправят ситуацию и навяжут борьбу лидерам.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:37
ББ - Бестолковый Булыкин
shlomo
shlomo
сегодня в 11:32
Ну по поводу финиш вторыми, это не заслуга Николича, а заслуга Палыча....а сейчас Локо болтается как.....в проруби по середине турнирной таблицы и пока не видно из за чего клуб сможет хотя бы попасть в первую пятерку...
ОПС
ОПС
сегодня в 11:32
Посмотрим, что будет при вашем новом управлении.
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