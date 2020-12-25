Булыкин: «В сложной группе ЛЧ „Локо“ при Николиче показывал достойную игру»

Член совета директоров «Локомотива» прокомментировал изменения в руководстве московского клуба, а также поделился мнением о результатах «железнодорожников» под руководством .

Владимира [Леонченко] я знаю хорошо, это футбольный человек, что самое главное. Плюс в свое время он играл за «Локомотив».

Станет ли торпедовское прошлое проблемой во взаимоотношениях с фанатами? Не думаю. Во время футбольной карьеры игроки выступают за разные клубы. Главное, как он проявит себя в новом качестве. Где он играл 20 лет назад, не так важно.

Как оцениваю работу Николича после прихода в «Локомотив»? Не будем забывать, что при нем команда финишировала второй в предыдущем сезоне и напрямую вышла в Лигу чемпионов. В сложной группе «Локомотив» при Николиче показывал достойную игру, но, к сожалению, не сумел продолжить выступление в еврокубках.