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Матицын — о лимите: «Мы как будем формировать сборную? Из легионеров?»

25 декабря 2020, 11:10

Министр спорта РФ Олег Матицын высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Буду оригинален, нужно создавать российскую систему воспитания. Мы с уважением относимся к легионерам и звёздам футбола. Но если в команде играют пять-шесть легионеров, мы как будем формировать сборную? Из легионеров? Нужно осторожно подходить к этому, пока у меня рецепта нет. Повторюсь, во главу угла нужно ставить развитие российской системы, футбола в частности. Также силы нужно направлять на подготовку собственного резерва.

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112910415
23 января 2021 в 11:48
как всегда, ни о чём
Адил Алиев
Адил Алиев ответ Адил Алиев (раскрыть)
29 декабря 2020 в 00:24
69 что я пишу... :D
Адил Алиев
Адил Алиев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 декабря 2020 в 00:23
А на счёт лимита, я не знаю вообше изменился или нет. Лимит надо по моему вообше отменить, лимит это конкуренция для наших футболистов. На крайняк сборную из фнл можно собрать.
Адил Алиев
Адил Алиев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 декабря 2020 в 00:19
Я не видел твоего вопроса. Так что извини.
Zak11
Zak11
26 декабря 2020 в 05:43
И это министр спорта... Да за что нам такое? Он же в вопросе вообще не разбирается. В нашем в футболе как в сказке прям: чем дальше - тем страшнее. Давайте беречь паспортистов, держать их в клубах, кормить баблом. А в академии брать только достойных, у кого родители с большим кошельком... Как же всё прогнило, до ужаса просто
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 декабря 2020 в 20:35
Отвечу с грустью. В этих любительских командах играют такие "любители" как Широков, Павлюченко, сычев и пр. юные дарования. Нам нужен реально детский и юношеский футбол и для здоровья и для будущего нашего футбола. А при финансировании легов и профессиональных клубов на это денег не будет никогда. Так что выбор простой и для меня лично очевидный. Никому не навязываю свое мнение.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 декабря 2020 в 19:55
В каждом городе есть любительские команды. Кто то ходит на них смотреть, а кто то предпочитает профессионалов лицезреть. А где взять новых Беловых, Таракановых, Ткаченко??? Вот и приходится приглашать легов. Хотя весь мир так живет и ничего. Спорить на эту тему можно долго, но от нас ничего не зависит. Всем нужны трофеи , а без качественных легионеров их не добыть. Детский спорт запущен, так что пока ждать новых российских звезд не приходится.
lobsterdam
lobsterdam ответ За адекватность (раскрыть)
25 декабря 2020 в 18:48
Добавлю, что игроки игроками, но действительно у нас нет толковых тренеров, которые смогли бы вывести талант из небытия, дать ему дорогу в большой футбол. То есть, научить даже перспективного юношу некому, а в "большом" отечественном футболе тоже тренерские места вакантны.Интересно, их где-то хоть учат чему-то?
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 декабря 2020 в 17:52, ред.
Да вряд ли кто-то поставит иностранца, если русский будет лучше играть. А "Зенит" пускай одних иностранцев покупает- если денег до хрена, я думаю это лучше, чем держать русских перспективных парней на лавке, пусть поиграют в других клубах. Из истории 2005-2008 год форма лимита была помягче - получили хорошую игру на ЧЕ, но точно не помню, что-то вроде 7+4 на поле и без ограничений в заявке и какие-то нюансы. . В принципе мое мнение - против лимита не означает, что я хочу видеть в командах одних иностранцев. Я за создание атмосферы жесткой конкуренции, потому что считаю что только в ней могут появиться талантливые российские футболисты. Лимит - лишь инструмент. Если вариант - "отодвинуть бюджет от профессионального футбола" прокатит - то это наилучший вариант. В этом абсолютно солидарен.
bacek15
bacek15
25 декабря 2020 в 17:26
Если убрать лимит, то тогда начнет подниматься вопрос - а какого рожна государственные деньги уходят за бугор, т.е. на покупку легов? Следовательно нужно будет сокращать госфинансирование, а это уже фиаско. ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Санчо Панса (раскрыть)
25 декабря 2020 в 17:18
Спасибо!!!Всех , всех "однополчан" армейцев с наступающим. Всем здоровья и бодрости духа в эти трудные времена. Футбол - одна из оставшихся немногочисленных радостей в жизни!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
25 декабря 2020 в 17:15
А как платить тем легам, которые не на поле.? Никакое это не ужесточение лимита, хотя бы по той причине, что Зенит был инициатором 8+17 и на на поле 8+3. Но это не главное. Если бюджет отодвинуть от профессионального футбола, то лимит сам собой установится оптимальный, как цены при рынке. Если у Зенита бюджет 250- млн евро, они спокойно могут купить 11-12 легов и обойтись без русских на поле. Мне такой импортный футбол не нужен, я могу его и по ТВ смотреть. Но без лимита даже бедные клубы накупят всякий шлак по дешевке и наши не пробьются никуда. Мне нужен наш российский футбол!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 декабря 2020 в 16:34
Согласен с вашей объективной позицией!
И да, с Наступающим Вас!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 декабря 2020 в 16:32, ред.
Это на поле 6 легов, в заявке на турнир из 25 или 30 можно набирать 12-14 и выводить на матчи европейских кубков одних иностранцев. Сейчас более 8 нельзя заявить - по-моему более комфортные условия для паспортистов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Санчо Панса (раскрыть)
25 декабря 2020 в 16:17
А представь себе, что лимита нет и Динамо и ЦСКА на места этих ребят купят легов за 8-10 млн, а может и подороже, кто будет сидеть на лавке, а кто играть? Так что не все однозначно. Лимит нужен однозначно, а более важно отстегнуть профессиональный футбол от госказны. Профи должны зарабатывать.
Санчо Панса
Санчо Панса
25 декабря 2020 в 16:13
Ну вообще есть несколько неплохих молодых ребят с российским паспортом в том же Динамо! Я про Фомина, Лесового и Евгеньева. В ЦСКА, дай Бог, окрепнут Чалов, Обляков, Кучаев и Дивеев! Считаю, что у сборной России есть будущее, не смотря ни на что.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Адил Алиев (раскрыть)
25 декабря 2020 в 16:11
Я задал конкретный вопрос, где ужесточение лимита по сравнению со старым ? Если у тебя нет ответа, то......
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ safari-05 (раскрыть)
25 декабря 2020 в 16:09, ред.
"Брал бы баскетбольный ЦСКА Евролигу без легионеров ??? Конечно же нет." Это твои слова. Тогда ответь на вопрос, а что для страны важнее Евролига, или развитие баскетбола в стране.? Ты же помнишь времена, когда в каждом дворе была баскетбольная площадка, у нас, например первенство города разыгрывало 12 команд, взрослые, юноши и дети. Я лично много лет назад записывал своего внука в баскетбольную школу по большому блату при наличии огромного конкурса. А зачем детям идти сейчас в баскетбол? Незачем, когда даже к 1 лиге РФ играют темнокожие. Так что нужно разделить цели. Если нужно здоровое население, то нужно развивать и футбол, и баскетбол и все другие виды на любительском уровне. Сейчас для этого нет денег, а почему. Все уходит на проф спорт *( футбол, баскетбол и т.д.) Если же ставить цель Еврокубки, то надо отменять все лимиты и будем наслаждаться игрой заезжих варягов, при том, что наши пацаны будут по подворотням шляться. В этом деле , как и в любом другом, нужно сформулировать четко цель, а потом действовать. Мне лично приятнее смотреть доморощенный футбол, например Тамбова , где легов раз- два и обчелся, и наши бьются, чем команду , где на поле 8 легов и не дай бог все 11. А у министра спорта на первом месте стоит здоровье населения, которого без любительского спорта не бывает.
Адил Алиев
Адил Алиев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 декабря 2020 в 16:06
Нормальный футболист всё ровно за сборную России играть не будет.
Адил Алиев
Адил Алиев
25 декабря 2020 в 16:01
Футболисты у нас хорошие, это руководители рфс плохие... Как например этот.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
25 декабря 2020 в 15:57
"Систему лимита ужесточили" - как понимать твои слова? Было 6 легов + 5 русских, сейчас 8 легов + 3 русских. В чем ужесточение, поясни.
safari-05
safari-05 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 декабря 2020 в 15:54
Совершенно точно. Долой лимит
Leha-ha50
Leha-ha50
25 декабря 2020 в 15:03
Ну что же , поговорим о делах наших скорбных. Министр спорта у которого нет рецепта оздоровления нашего спорта, не только футбола, должен уступить место тому , у кого есть рецепт. Ведь за последние годы проиграли во многих видах спорта . Биатлонисты проваливают сезон за сезоном, куда уходят деньги на подготовку??? Почему у Вяльбе лыжники бегут и классно бегут, а в биатлоне все ползают как черепахи??? Брал бы баскетбольный ЦСКА Евролигу без легионеров ??? Конечно же нет. Все мы видели как сдал Краснодар , когда из обоймы выпали легионеры, так что без них никуда не деться. Рядом с ними наши парни растут , только медленно растут и не все. Лимит плодит наших тунеядцев , которые может и талантливы, но паспорт дает возможность особо и не упираться, ведь он необходим для соблюдения всех правил лимита. Главный виновник отсутствия мотивации у наших молодых игроков - это ГАЗПРОМ. Это он поднял зарплатную планку на невероятную высоту , переманивая игроков из других клубов. А что остается делать остальным клубам ??? Только поднимать зарплату своим игрокам , чтобы хоть как то , кого то удержать.
Надо просто отменить лимит , хотя бы на время, тогда все наши паспортисты , кто не тянет, отсеются сами собой. Ведь сборная все равно ничего не выиграет, хоть с лимитом , хоть без него.
Всем здоровья.
Брулин
Брулин
25 декабря 2020 в 14:35
Когда Матыцин говорит, что надо создать систему воспитания игроков, он кому это говорит, нам? А ведь он должен говорить это себе и своим подчиненным и , главное, делать. А нам он должен рассказывать, что уже сделано, а то опять "мы собираемся создать комитет по планированию разработки проекта возможных улучшений", и это общая повадка наших бюрократов - от луноликого до мелкого управленца орать нам с пеной у рта то, что они должны говорить себе самим.
За адекватность
За адекватность
25 декабря 2020 в 13:42
"Повторюсь, во главу угла нужно ставить развитие российской системы, футбола в частности. Также силы нужно направлять на подготовку собственного резерва." Ну так ставьте, развивайте, меняйте, или главное красивые и правильные вещи говорить? Сколько например разговоров о том, что условно талантливейшему парнишке, но из бедной семьи в какой-нибудь академии футбола предпочтут сынка богатеньких родителей, который решил, что хочет быть футболистом. И ничего, что у него таланта нет и из него выйдет обычный футбольный дровосек. Вы же портфеледержащие подобные разговоры слышите? Наверное они имеют под собой почву? Ну так что-то делайте, стройте систему, при которой будут просеиваться все, отбираться условно алмазики, а потом им будут придавать необходимую огранку. Еще вопрос кто будет ее придавать. Наши футболисты в топ чемпионатах не востребованы, тренеры тем более, так о какой сборной речь? Да Вы хоть вообще запретите легионеров в РФПЛ, а сборная была, есть и будет середняком, изредка выдавая какой-то более-менее приемлемый результат. Тут уже клубный футбол, как показывают результаты двух последних ЕК сезона летит в тартарары, а Вы все лозунги толкаете. Как обычно личное мнение.
lobsterdam
lobsterdam
25 декабря 2020 в 13:36
Открыл Америку! Уже тридцать лет как к этому вопросу "подходят с осторожностью" и все никак не определятся, что же делать?
И у него опять рецептов нет? А ведь если он министр и член у правительства, то должны быть и рецепты! Зачем такой министр тогда, если нет программы? Уж за 30 лет можно было бы уже новое поколение создать футбольное! А где оно? Широков, Кокорин, Мамаев, Дзюба? Все как на подбор!
Хотя была программа. Романцев предлагал натурализовать с десяток бразилов, чтобы из них составить сборную... стратег, что и говорить!
Nick Ch
Nick Ch
25 декабря 2020 в 13:35
Во всех бедах как всегда виноваты иностранцы...🤦‍♂️
"Пять-шесть легионеров"... Чувак, посчитай, не позорься, ведь тогда получается столько же россиян в старте (а ещё запас), умножим на количество команд... Количественно хватит на пять команд, другой вопрос качества... ну тут как показывает опыт, чем строже лимит, тем хуже играют паспортисты, тем меньше в их глазах спортивного профессионализма и больше баксов...
Ironigor
Ironigor
25 декабря 2020 в 13:00
И вот это министр спорта России. А как же в Англии Италии Испании ... выбирают в сборную, где лимита нет . Кто нибудь вообще у вас там в министерстве есть разумный , вы уже угробили весь спорт в России. Бездарности собрались и рулят бабло , а спорт на задний план отбросили ,кому это надо - да на кому не надо.
Анд-м
Анд-м
25 декабря 2020 в 12:51
Типичный чинуша, который только знает каторый знает только три решения любых проблем :1.ограничить ( лимитировать) 2. Наказать (штрафануть) 3. Полностью запретить (или ввести какой-то налог)
A.S.A
A.S.A
25 декабря 2020 в 12:49
Лимит на легионеров ввели в РПЛ аж в 2005 году!!!! Переодически менялось лишь колличество легионеров которые могли одновременно находится на поле....
Вот ввели лимит и что???
Чем это помогло сборной за 15 !!!лет???
Что, за 15 лет вырасло много добротных и талантливых РОССИЙСКИХ игроков??? НЕТ!!!
Или у главного тренера сборной появился огромный выбор на все позиции для комплектования состава сборной??? Тоже НЕТ!!!
Как для сборной, так и для клубного футбола ничего хорошего от лимита нет!!! Нет конкуренции!!!
Или вы думаете, что если бы были сильные Российские игроки в клубах, то управленцы и тренеры специально бы не давали им играть, а все равно брали бы легионеров??? Я уверен все было бы Наоборот, ставили бы играть россиян, нежели дорогих легионеров.....
Пока не появится живая конкуренция или хотя бы потолок зарплат, игроки с паспортами РФ не будут особо напрягаться...
Это мое мнение. Кто то может поспорить, кто то поддержать
Всем удачи и добра
Гость
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