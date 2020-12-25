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Адвокат Широкова: «Мы не сомневались, что наш суд вменяемый и адекватный»

сегодня, 16:31

Вадим Лялин, адвокат бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

Что родина скажет, то и будет делать. Судебное заседание показало одну простую вещь: недобросовестные судьи никогда не будут в почёте. Это позор Данченкова на всю его жизнь – не один год ему будут это припоминать. Это ляпы, которые нельзя допускать. Если бы он был должностным лицом, то это было бы должностное преступление. То, что мы совершили неправильный поступок, – да. Мы за него ответим. И кроссовки продадим, и детям поможем.

Что думали, когда государственная сторона попросила год и 10 месяцев лишения свободы? Ничего мы не подумали. Это сторона, которая как считает нужным, так и делает. Руководствуются они своими нормами и законом, имели на это право. Но судья действует, исходя из своего внутреннего убеждения. Будем исполнять.

Мы не совершали убийства, не пытались его совершить, не было какой-то особой тяжкости или дерзкости. Это преступление небольшой тяжести. Мы не сомневались, что наш суд вменяемый и адекватный.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 17:06
Как был невменяемый суд так и остался.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 17:05, ред.
А что им развиваться ? Какорина подвел стул и групповуха. А здесь мелочь по нынешним временам. Судейка футбольный без отяжеляющего статуса. В итоге Широков ржет и готовит бутсу.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:53, ред.
Радость с адвоката так и прет, видно хорошо подоил Ромика, потому то он и бедствовать начал. Думаю, Никита подаст апелляцию и правильно сделает. Приговор и приговором то трудно назвать, вроде как ребенка наказали : в угол поставили и хватит.
Посмотрим как дальше будут развиваться события???.
Cat01
Cat01
сегодня в 16:39
Самый лучший и гуманный
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