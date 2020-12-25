Тихонов: «Возможно, Тедеско думал, что его уволят и он получит компенсацию»

Главный тренер «Астаны» , ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал решение московского клуба продолжить сотрудничество с главным тренером до конца сезона.

Предполагаю, что у Тедеско был какой-то разговор с руководством, и они не договорились. Возможно, он рассчитывал, что его уволят и он получит компенсацию. Если бы он совсем не хотел работать, то написал бы заявление и ушел. А тут нельзя исключать, что он на это претендовал. Не просто так же появились варианты с возвращением в «Шальке» и так далее. Наверное, Доменико хотел грамотно уйти. А то, какой он тренер, показывают результаты: команда шла на первом месте, сейчас тоже находится в тройке. Посмотрим, как будет дальше.

Правильное это решение или нет покажет только конец сезона. Для Тедеско это, безусловно, вызов уйти красиво. Он должен дорабатывать контракт, а футболисты — выполнять свои обязанности вне зависимости от того, какой тренер руководит командой. Не думаю, что это как-то скажется на мотивации игроков, потому что их дело — работать при любом специалисте.