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Тихонов: «Возможно, Тедеско думал, что его уволят и он получит компенсацию»

сегодня, 15:23

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов, ранее выступавший за «Спартак», прокомментировал решение московского клуба продолжить сотрудничество с главным тренером Доменико Тедеско до конца сезона.

Предполагаю, что у Тедеско был какой-то разговор с руководством, и они не договорились. Возможно, он рассчитывал, что его уволят и он получит компенсацию. Если бы он совсем не хотел работать, то написал бы заявление и ушел. А тут нельзя исключать, что он на это претендовал. Не просто так же появились варианты с возвращением в «Шальке» и так далее. Наверное, Доменико хотел грамотно уйти. А то, какой он тренер, показывают результаты: команда шла на первом месте, сейчас тоже находится в тройке. Посмотрим, как будет дальше.

Правильное это решение или нет покажет только конец сезона. Для Тедеско это, безусловно, вызов уйти красиво. Он должен дорабатывать контракт, а футболисты — выполнять свои обязанности вне зависимости от того, какой тренер руководит командой. Не думаю, что это как-то скажется на мотивации игроков, потому что их дело — работать при любом специалисте.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:29
По-любому поимеет
Cat01
Cat01
сегодня в 15:36
Каждый ищет свою выгоду
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:33
Всё идёт по плану полковника Федуна.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:29
Кому то пол лярда , а кому то ничего, еще и работать надо.
beefs
beefs
сегодня в 15:28
фокус не удался...
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