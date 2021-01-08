«Ньюкасл» обсуждает с МЮ три арендные сделки

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08 января 2021, 15:11

«Ньюкасл» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» три арендные сделки, сообщает Goal со ссылкой на 90min.

По информации источника, главный тренер «сорок» Стив Брюс рассчитывает заполучить , и . Отмечается, что клуб надеется договориться с МЮ хотя бы по одному из этих игроков.

Также недавно появлялась информация, что «Ньюкасл» хочет арендовать защитника «Челси».