«Ньюкасл» обсуждает с МЮ три арендные сделки

«Ньюкасл» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» три арендные сделки, сообщает Goal со ссылкой на 90min.
По информации источника, главный тренер «сорок» Стив Брюс рассчитывает заполучить Брендона Уильямса, Фила Джонса и Джесси Лингарда. Отмечается, что клуб надеется договориться с МЮ хотя бы по одному из этих игроков.
Также недавно появлялась информация, что «Ньюкасл» хочет арендовать защитника «Челси».
Честно говоря, сложно представить коллектив в АПЛ который смог бы усилить Лингард... Фил Джонс, на его фоне, ещё очень не плох (в рамках своей позиции разумеется) - правда он весьма травматичный...
А если совсем на чистоту, то это "усиление под вылет в Чемпионшип" для "сорок"... Очень надеялся что Эшли продаст таки свою "игрушку", но пока новых покупателей нет... =(
Честно говоря, сложно представить коллектив в АПЛ который смог бы усилить Лингард... Фил Джонс, на его фоне, ещё очень не плох (в рамках своей позиции разумеется) - правда он весьма травматичный...
А если совсем на чистоту, то это "усиление под вылет в Чемпионшип" для "сорок"... Очень надеялся что Эшли продаст таки свою "игрушку", но пока новых покупателей нет... =(