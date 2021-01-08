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«Ньюкасл» обсуждает с МЮ три арендные сделки

08 января 2021, 15:11

«Ньюкасл» обсуждает с «Манчестер Юнайтед» три арендные сделки, сообщает Goal со ссылкой на 90min.

По информации источника, главный тренер «сорок» Стив Брюс рассчитывает заполучить Брендона Уильямса, Фила Джонса и Джесси Лингарда. Отмечается, что клуб надеется договориться с МЮ хотя бы по одному из этих игроков.

Также недавно появлялась информация, что «Ньюкасл» хочет арендовать защитника «Челси».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
08 января в 18:12
Уильямса можно в аренду. А Джонса продать.
shlifen
shlifen
08 января в 17:05
Совершенно не факт что усилят Ньюкасл, но то что "разгрузят зарплатную ведомость" МЮ - это точно =)).
Честно говоря, сложно представить коллектив в АПЛ который смог бы усилить Лингард... Фил Джонс, на его фоне, ещё очень не плох (в рамках своей позиции разумеется) - правда он весьма травматичный...
А если совсем на чистоту, то это "усиление под вылет в Чемпионшип" для "сорок"... Очень надеялся что Эшли продаст таки свою "игрушку", но пока новых покупателей нет... =(
ДСА
ДСА
08 января в 16:03
Так Ньюкасл серьезно может подняться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 января в 15:18
Отличный подход - попробуем три варианта - возможно один зайдет))))
sv_1969
sv_1969
08 января в 15:15
Все должны помочь
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 15:15
Сороки могут усилится за счёт аренды
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