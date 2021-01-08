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Почеттино хочет заполучить Серхио Агуэро в ПСЖ

08 января 2021, 11:13

Трансферным приоритетом Маурисио Почеттино в ПСЖ является подписание Серхио Агуэро этим летом, сообщает Goal со ссылкой на агента Бруно Сатина.

По словам Сатина, новый главный тренер чемпионов Франции уделяет приоритетное внимание переходу форварда «Манчестер Сити».

Маурисио считает, что связка Агуэро с Неймаром и Килианом Мбаппе повысила бы уровень атаки ПСЖ и добавила клубу престижа.

Ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» хочет заменить Агуэро на Лаутаро Мартинеса.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:10
опять утка ?
bayern-cobra
bayern-cobra
08 января в 19:10
Нафиг это баба ему нужна рамосу юбку нужно одевать самый грязный игрок в футболе
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
08 января в 17:06
Типо указали имя в щаголовке чтоб перепутали с Рамосом ?
Мерзкая тактика
Nazi
Nazi
08 января в 15:53
Если верить трансферным слухам, то Поч такой же идиот, как Тухель, который не видит проблем ПСЖ в центре поля....

Очень надеюсь, что это лишь слухи и новый тренер будет адекватен и запросит 1-2 реально крутых полузащей в мире.. И тогда Париж и вправду заблистает.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 15:05
Почеттино губу раскатал
A.S.A
A.S.A
08 января в 12:41
Месси Рамос Агуэро ... я понимаю это звезды большой величины, и они придадут клубу еще большую популярность и все такое...но еще и неизвестно к чему приведет массовое скопление звезд в команде...да и все эти игроки поиграют еще
2 сезона и все...(ну Месси может 3)....
Маурисио нужно построить не "дом пристарелых звезд",а команду которая сможет выступать на высоком уровне и добиваться высоких результатов!
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
08 января в 12:22
Удовлетворять светой дело.Но не каждому дано.Вот малинкый пример Гайч.Кто подумал дело не пойдёт.Думаю Адольфо ещё перелётов не оправдал.Чемоданы на старте.)
Остапчук 67
Остапчук 67
08 января в 12:19
Его можно и на лавке подержать.
3веpобой
3веpобой
08 января в 12:00
Добрый день. Почему я на премоде?
particular
particular
08 января в 11:50
Какие-то своеобразные приоритеты вырисовываются у Почеттино...
Рамос, Агуэро - это, конечно, престижно...
А кто будет рояль таскать для этих связок и персоналей...
КЭТиК
КЭТиК
08 января в 11:47
Вначале его трансферные желания должны удовлетворять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 11:23
Так у клубов интересы совпадают.
Один непрочь продать, другой купить.
И денег у обоих немерено. Думаю, проблем не будет никаких...
STVA 1
STVA 1
08 января в 11:19
Ну ну!Хотеть не значит моЧь)))
Мысыктар
Мысыктар
08 января в 11:16
при Маурисио ПСЖ зверски опасен будет,жаль мы его упустили(
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