Почеттино хочет заполучить Серхио Агуэро в ПСЖ

Трансферным приоритетом Маурисио Почеттино в ПСЖ является подписание Серхио Агуэро этим летом, сообщает Goal со ссылкой на агента Бруно Сатина.
По словам Сатина, новый главный тренер чемпионов Франции уделяет приоритетное внимание переходу форварда «Манчестер Сити».
Маурисио считает, что связка Агуэро с Неймаром и Килианом Мбаппе повысила бы уровень атаки ПСЖ и добавила клубу престижа.
Ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» хочет заменить Агуэро на Лаутаро Мартинеса.
Мерзкая тактика
Мерзкая тактика
Очень надеюсь, что это лишь слухи и новый тренер будет адекватен и запросит 1-2 реально крутых полузащей в мире.. И тогда Париж и вправду заблистает.
Очень надеюсь, что это лишь слухи и новый тренер будет адекватен и запросит 1-2 реально крутых полузащей в мире.. И тогда Париж и вправду заблистает.
2 сезона и все...(ну Месси может 3)....
Маурисио нужно построить не "дом пристарелых звезд",а команду которая сможет выступать на высоком уровне и добиваться высоких результатов!
2 сезона и все...(ну Месси может 3)....
Маурисио нужно построить не "дом пристарелых звезд",а команду которая сможет выступать на высоком уровне и добиваться высоких результатов!
Рамос, Агуэро - это, конечно, престижно...
А кто будет рояль таскать для этих связок и персоналей...
Рамос, Агуэро - это, конечно, престижно...
А кто будет рояль таскать для этих связок и персоналей...
Один непрочь продать, другой купить.
И денег у обоих немерено. Думаю, проблем не будет никаких...
Один непрочь продать, другой купить.
И денег у обоих немерено. Думаю, проблем не будет никаких...