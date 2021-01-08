Почеттино хочет заполучить Серхио Агуэро в ПСЖ

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08 января 2021, 11:13

Трансферным приоритетом в ПСЖ является подписание этим летом, сообщает Goal со ссылкой на агента Бруно Сатина.

По словам Сатина, новый главный тренер чемпионов Франции уделяет приоритетное внимание переходу форварда «Манчестер Сити».

Маурисио считает, что связка Агуэро с Неймаром и Килианом Мбаппе повысила бы уровень атаки ПСЖ и добавила клубу престижа.

Ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» хочет заменить Агуэро на Лаутаро Мартинеса.