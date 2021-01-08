«Ливерпуль» хочет подписать хавбека де Пауля. Игроком интересуется «Зенит»

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля, сообщает The Sun.
По информации источника, 26-летний хавбек может обойтись «красным» в 40 миллионов фунтов, однако в клубе считают, что Родриго станет качественным усилением команды.
Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуется «Зенит».
Клопп он даже ЦЗ купить не может, не дают, а тут ДеПаули за 40.
Клопп он даже ЦЗ купить не может, не дают, а тут ДеПаули за 40.
Ну а про переход в Зенит - тут сказать нечего, я в своё время не верил что и Малкома за 40 лимонов евро купят...
Ну а про переход в Зенит - тут сказать нечего, я в своё время не верил что и Малкома за 40 лимонов евро купят...