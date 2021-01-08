ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» хочет подписать хавбека де Пауля. Игроком интересуется «Зенит»

08 января 2021, 11:21

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля, сообщает The Sun.

По информации источника, 26-летний хавбек может обойтись «красным» в 40 миллионов фунтов, однако в клубе считают, что Родриго станет качественным усилением команды.

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуется «Зенит».

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Джеко
Сегодня, 21:54 Комментарии7
СлухиМбаппе не спешит продлевать контракт с ПСЖ. Клуб склоняется к продаже
Сегодня, 19:30 Комментарии13
СлухиЛукас Торрейра может перейти в «Монако»
Сегодня, 16:48 Комментарии2
Слухи«Бетис» интересуется Луниным
Сегодня, 15:21 Комментарии3
Слухи«Ювентус» подпишет 19-летнего форварда «Катании»
Сегодня, 15:12 Комментарии6
Слухи«Сампдория» продлит контракт с Верре
Сегодня, 15:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:24
необходимо предложить вдвое ! ... нет, втрое !
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 16:06
Похоже на очередную утку
oFANATo
oFANATo
08 января в 14:42
Где Ливерпуль и где зенит!
dzvinka
dzvinka
08 января в 13:56
утка из ничего.
Клопп он даже ЦЗ купить не может, не дают, а тут ДеПаули за 40.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 13:51
Ливер его не подпишит!
shlifen
shlifen
08 января в 13:32, ред.
Извините, но новость "утинная". Только вчера Клопп и Ливерпуль заявляли что ЦЗ врядли подпишут, поскольку деньги "нужно экономить" (и это в то время как команда играет с двумя хавами вместо защитников). А сегодня ЗеСан уже пишет новость, якобы для трансфера де Пауля, нашли 40 лимонов ФУНТОВ (!!)... В Ливере либо таки найдут деньги на защитника (неужели красным сложно найти 5-10 лимонов на игрока 30+ для которого ЦЗ будет родной позицией?), либо уже будут экономить и надеяться что "магически" обойдутся без трансферов...
Ну а про переход в Зенит - тут сказать нечего, я в своё время не верил что и Малкома за 40 лимонов евро купят...
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
08 января в 13:29
У Ливера шансов нет, если великий Зенит сделает предложение
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
08 января в 13:14, ред.
хорош9ая защита и полузащита у Удинезы,сколько они от нас недавно отхватили?! напомните пожалуйста. ахаха! 40 лямов на ветер. Вы ещё учтите,что он аргентинец и сразу зарплату запросит в 10 лямов.
Бубнин
Бубнин
08 января в 12:17
Неудивительно, что "Зенит" быстро потерял интерес к игроку. После того как сорокамиллионный Малком не оправдал надежд, привлечь "Газпром" сможет только значительно более крупная сумма.
Gahi
Gahi
08 января в 12:04
Интерес к Родриго де Пауля проявляют многие клубы и Ювентус в их числе, для Удинезе  главное чтобы потенциальный покупатель предложил нужную сумму которая устроит клуб. Конечно  запрашиваемая сумма во много раз превышает той когда летом 2016 года Удинеза выкупала его трансфер за 3 млн евро  контрактам на 5 лет. Но и Родриго за это время окреп, показывает стабильную игру на своей позиции,  стал игрокам сборной Аргентины. Игрок достаточно сильный который может усилить любую команду куда перейдёт. Удачи 
drug01
drug01
08 января в 11:49
Скорей только в Зенит...
ДСА
ДСА
08 января в 11:48
Зенит только цену взвинчивает.
ОПС
ОПС
08 января в 11:23
Будет ли он качественным покажет время и игра.
sv_1969
sv_1969
08 января в 11:23
Ясно куда надо идти!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100