«Ливерпуль» хочет подписать хавбека де Пауля. Игроком интересуется «Зенит»

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08 января 2021, 11:21

«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Удинезе» , сообщает The Sun.

По информации источника, 26-летний хавбек может обойтись «красным» в 40 миллионов фунтов, однако в клубе считают, что Родриго станет качественным усилением команды.

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуется «Зенит».