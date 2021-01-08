«Аякс» достиг договорённости по трансферу форварда «Вест Хэма» Аллера

«Аякс» намерен завершить подписание Себастьена Аллера из «Вест Хэма».
De Telegraaf утверждает, что голландский клуб достиг соглашения с нападающим о контракте на 4,5 года. Отмечается, что «Вест Хэму» аяксиды заплатят 20 миллионов евро.
Аллер присоединился к «молотобойцам» из франкфуртского «Айнтрахта» летом 2019 года и забил 14 голов в 50 матчах с момента переезда в Англию.
Надоело быть "клубом-фермой"....пошли во все тяжкие...)))
Блинд,Альварез,Промес,Тадич,Марин,Клаасен,Аллер....более 100 млн...
Надоело быть "клубом-фермой"....пошли во все тяжкие...)))
Блинд,Альварез,Промес,Тадич,Марин,Клаасен,Аллер....более 100 млн...