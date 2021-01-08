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«Аякс» достиг договорённости по трансферу форварда «Вест Хэма» Аллера

08 января 2021, 08:52

«Аякс» намерен завершить подписание Себастьена Аллера из «Вест Хэма».

De Telegraaf утверждает, что голландский клуб достиг соглашения с нападающим о контракте на 4,5 года. Отмечается, что «Вест Хэму» аяксиды заплатят 20 миллионов евро.

Аллер присоединился к «молотобойцам» из франкфуртского «Айнтрахта» летом 2019 года и забил 14 голов в 50 матчах с момента переезда в Англию.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 10:04
Обычно Аякс молодёжь набирает и наигрывает а затем продаёт, Аллер как бы вышел из этого возраста.
ДСА
ДСА
08 января в 09:21
Скоро в АПЛ обратно продадут, но уже в два раза дороже.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 09:15
Так себе результативность...
sv_1969
sv_1969
08 января в 09:14
Посмотрим что получится в итоге
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 января в 09:09, ред.
Аякс зажигает...
Надоело быть "клубом-фермой"....пошли во все тяжкие...)))

Блинд,Альварез,Промес,Тадич,Марин,Клаасен,Аллер....более 100 млн...
mihaluch
mihaluch
08 января в 09:08
Аякс знает как наварить деньги.
Van Vanovich
Van Vanovich
08 января в 08:57
20млн Евро -огромные для Аякса деньги. Откуда у них?)
beefs
beefs
08 января в 08:53
трансферное окно в действии...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 08:53
Это хорошо что договорились
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