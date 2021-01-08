Папастатопулос готов перейти в «Дженоа»

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос больше склоняется к возвращению в «Дженоа», чем к переходу в «Фенербахче», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По информации источника, если футболиста устроит зарплата, предложенная «Дженоа», он выберет итальянский клуб, а не «Фенербахче».
Греческий защитник ранее выступал за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год, а затем перешел в «Милан».
В нынешнем сезоне Сократис не попадает в состав «канониров». Лондонский клуб планирует расстаться с футболистом.