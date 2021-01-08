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Папастатопулос готов перейти в «Дженоа»

08 января 2021, 09:39

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос больше склоняется к возвращению в «Дженоа», чем к переходу в «Фенербахче», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, если футболиста устроит зарплата, предложенная «Дженоа», он выберет итальянский клуб, а не «Фенербахче».

Греческий защитник ранее выступал за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год, а затем перешел в «Милан».

В нынешнем сезоне Сократис не попадает в состав «канониров». Лондонский клуб планирует расстаться с футболистом.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 14:05
Арсенал просто удивляет своими трансферами
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 12:51
Шёл бы в Фенербахче,там денег побольше платят!
sv_1969
sv_1969
08 января в 11:21
Понятно что Дженоа приоритет для него)
mihaluch
mihaluch
08 января в 11:09
Правильно сделал ушёл где можно играть.
ДАША Д
ДАША Д
08 января в 10:49
Зарплата у турок точно повыше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 09:39
Вот и славно...
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