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«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Шомуродова

08 января 2021, 12:23

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По информации источника, «Ювентус» стремится упрочить глубину своего состава. Трансфер Шомуродова является одним из вариантов туринского клуба.

Информация об интересе «Ювентуса» к узбекскому форварду попала на обложку итальянского издания.

«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Шомуродова

В текущем сезоне Серии А Элдор сыграл в 10 матчах, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Недавно Шомуродов был признан лучшим игроком «Дженоа» в матче с «Сассуоло».

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
15 января в 21:35
А потянет ли, вот в чем вопрос
Остапчук 67
Остапчук 67
08 января в 19:37
Насмешили.
Ironigor
Ironigor
08 января в 18:03
Взрослые все вроде люди, а в сказки верите !!!!!!
juvenale
juvenale ответ A.S.A (раскрыть)
08 января в 16:27
две игры сыграл в кубке))ну и нужно понимать какой тогда состав у Юве был
zooveterinar
zooveterinar ответ A.S.A (раскрыть)
08 января в 15:08
Ну все скитания наверное зависят от футболиста??!! Почемуто месси, гризман, акинфеев и мн др. по арендам не скитаются!!! Возможно и стоит оставаться пока в дженоа, иногда синица в руках лучше.
Брулин
Брулин
08 января в 14:49
Видать скоро подключаться в борьбу ещё пару топ клубов за Эльдора в этом трансферном окне пока не подорожал до не преличного !
Гриша Гриша
Гриша Гриша
08 января в 14:29
Вот какого хлопчика Валера воспитал!
Санчо Панса
Санчо Панса
08 января в 14:25
Нормальная такая карьера может сложится у узбека: из Ростова - в Дженоа, а из Дженоа в Ювентус) А кто-то считал, что он вообще не заиграет в Серии А!
Эдип на Ганимеде
Эдип на Ганимеде
08 января в 13:52
Жаль Дзюбу не рассматривает
A.S.A
A.S.A
08 января в 13:37
Один футболист уже был в Ювентусе, а точнее в его академии -это Ильёс Зейтуллаев, скитался по вечным арендам в клубах серии В и С...так и не сыграв за Юве ни одной игры...
Эльдору лучше пока остаться в Дженоа, ну или в другом среднем клубе СерииА, адаптироваться к чемпионату, показывать трудолюбие и мастерство на поле, и через сезон другой если поступит реальное предложение переходить в топ клуб...!
Да, Юве это пристиж и возможность выиграть трофеи, но есть риск остаться в вечном запасе...
Удачи земляку!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 января в 13:37
Было бы круто! Но вот что-то совсем не верится.
David Young
David Young ответ Я на стреме (раскрыть)
08 января в 13:31
.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
08 января в 13:30
Чет Валера опростволосился
Я на стреме
Я на стреме
08 января в 13:29
примерное развитие ситуации.
через месяц - Мората присел на лавку КР7 подписался на Шомуродова
через два месятся - КР7 присел на лавку
через три месятся - КР7 отписался от Шомуродова
через пол года - у Шомуродова больше подписчиков чем у Месси с Роналду вместе взятых
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Futurista (раскрыть)
08 января в 13:21
Главное ни кому не рассказывай)
Bom Bom
Bom Bom
08 января в 13:17
Если уж каким-то чудом и будет подписан, то начнутся поездки по арендам, как у Пьяцы.
Futurista
Futurista ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
08 января в 13:11
Эстонский кузнец Валера)...
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 13:01
Не верится в такое совпадение
Ravshan878
Ravshan878
08 января в 12:59
🥂🍾За Шому и 61 регион.)
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
08 января в 12:54
Ростов кузница мировых звёзд футбола
ДАША Д
ДАША Д
08 января в 12:53
Выглядит новость как новогодняя утка.
Ravshan878
Ravshan878
08 января в 12:50
Я знал, дело у Элдора получится.Давай Шома нажми педали до упора.) Главное без травмы.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ STVA 1 (раскрыть)
08 января в 12:40
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ ОПС (раскрыть)
    08 января в 12:36
    Данные у Шомы есть я думаю по крайней мере будет 3 напом ведь у Юве ярко выраженного центрального напа нет
    Ravshan878
    Ravshan878
    08 января в 12:35
    Давай родной жиги.Ты сможешь. Кто нас не оценивают.Накажем молча.))) Караван идёт.
    STVA 1
    STVA 1
    08 января в 12:26
    Сейчас вбросов будет не мерена)
    ОПС
    ОПС
    08 января в 12:25
    Будет лавку полировать, но зато в Ювентусе.
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