«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Шомуродова

Нападающий «Дженоа» Элдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
По информации источника, «Ювентус» стремится упрочить глубину своего состава. Трансфер Шомуродова является одним из вариантов туринского клуба.
Информация об интересе «Ювентуса» к узбекскому форварду попала на обложку итальянского издания.
В текущем сезоне Серии А Элдор сыграл в 10 матчах, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Недавно Шомуродов был признан лучшим игроком «Дженоа» в матче с «Сассуоло».
Эльдору лучше пока остаться в Дженоа, ну или в другом среднем клубе СерииА, адаптироваться к чемпионату, показывать трудолюбие и мастерство на поле, и через сезон другой если поступит реальное предложение переходить в топ клуб...!
Да, Юве это пристиж и возможность выиграть трофеи, но есть риск остаться в вечном запасе...
Удачи земляку!
Эльдору лучше пока остаться в Дженоа, ну или в другом среднем клубе СерииА, адаптироваться к чемпионату, показывать трудолюбие и мастерство на поле, и через сезон другой если поступит реальное предложение переходить в топ клуб...!
Да, Юве это пристиж и возможность выиграть трофеи, но есть риск остаться в вечном запасе...
Удачи земляку!