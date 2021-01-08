«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Шомуродова

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08 января 2021, 12:23

Нападающий «Дженоа» , ранее выступавший за «Ростов», попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.

По информации источника, «Ювентус» стремится упрочить глубину своего состава. Трансфер Шомуродова является одним из вариантов туринского клуба.

Информация об интересе «Ювентуса» к узбекскому форварду попала на обложку итальянского издания.

В текущем сезоне Серии А Элдор сыграл в 10 матчах, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Недавно Шомуродов был признан лучшим игроком «Дженоа» в матче с «Сассуоло».